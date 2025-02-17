Vivo V50 дебютирует в Индии за $400

В понедельник состоялся официальный дебют аппарата Vivo V50 в Индии с несколькими незначительными отличиями от своего предшественника. Среди них — увеличенный аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с немного более быстрой проводной зарядкой 90 Вт и более современный дизайн.

Экран V50 по-прежнему имеет диагональ 6,77 дюйма, выполнен по технологии OLED, обладает разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Панель получила современный дизайн с четырьмя изогнутыми краями. Изгиб стал менее выраженным по сравнению с предшественником. Здесь используется стекло Diamond Shield Glass, которое, по заявлению Vivo, обеспечивает лучшую защиту от падений по сравнению с V40. Пиковая яркость теперь достигает 4 500 нит.

Остальные характеристики практически повторяют V40: процессор Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью до 12 ГБ и хранилищем до 512 ГБ без поддержки карт памяти.

Есть три камеры по 50 Мп с оптикой Zeiss. Основной датчик на 50 Мп (эквивалент 23 мм) оснащён оптической стабилизацией. Есть ультраширокоугольный объектив 50 Мп с автофокусом и передняя камера 50 Мп.

Устройство работает под управлением Funtouch OS 15 на Android 15. Vivo гарантирует три обновления Android и четыре года обновлений безопасности. V50 получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69 и встроенный в дисплей оптический сканер отпечатков пальцев.

Аппарат доступен в цветах Rose Red, Starry Night и Titanium Grey. В Индии цена составляет 34999 рупий ($403) за версию 8/128 ГБ, а топовая модификация 12/512 ГБ обойдётся в 40999 рупий ($472).