Мини-компьютеры тоже начинают обретать поддержку искусственного интеллекта

Компания Minisforum официально выпустила AI X1 Pro, который называет первым в мире мини-ПК с поддержкой Copilot. Основанный на современном процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, это не просто ещё один компьютер компактного форм-фактора, а высокопроизводительная машина для работы и игр. Она сумеет справляться с современными задачами, обладая впечатляющей мощностью.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 представляет собой 12-ядерный 24-поточный чип с сочетанием ядер Zen 5 и Zen 5c. Он имеет тактовую частоту до 5,1 ГГц и внушительный кэш объёмом 36 МБ, что делает его одним из самых мощных процессоров для мини-ПК.

Процессор также оснащён новейшим нейронным процессором (NPU) AMD на базе XDNA 2, обеспечивающим высокую производительность в 50 TOPS. Это превышает стандарты AI ПК от Microsoft и позволяет эффективно выполнять задачи на основе ИИ, такие как интеграция Copilot, интеллектуальная автоматизация и рабочие процессы с улучшением в реальном времени прямо на устройстве.

AI X1 Pro обладает графическим процессором AMD Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками (CU). Это обеспечивает плавный игровой процесс в современных AAA-играх с повышенной частотой кадров и улучшенным качеством изображения. Кроме того, пользователи могут повысить графическую производительность с помощью порта OCuLink, позволяющего подключать внешние видеокарты (eGPU).

Оптимальная работа системы охлаждения в компактном форм-факторе. AI X1 Pro использует сложную систему охлаждения с двумя бесшумными вентиляторами, термоматериалами с фазовым переходом и двумя медными тепловыми трубками. Это обеспечивает стабильную работу при высоких нагрузках, сохраняя уровень шума на низком уровне и температуру ниже 80°C при полной нагрузке. Встроенный блок питания мощностью 135 Вт избавляет от необходимости во внешнем адаптере и помогает поддерживать рабочее место в порядке.





Minisforum оснастила AI X1 Pro приличными возможностями расширения памяти и хранилища. Он поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 через два слота SODIMM. Это делает устройство пригодным для ресурсоёмких приложений, таких как видеомонтаж, 3D-рендеринг и вычисления на основе ИИ. Для хранения данных доступны три слота M.2 2280 PCIe 4.0 SSD, каждый из которых поддерживает до 4 ТБ, что позволяет увеличить общий объём хранилища до 12 ТБ. Дополнительно слот для карт SD обеспечивает удобный доступ для часто передающих медиафайлы пользователей.

Minisforum внедрила несколько функций на базе ИИ, включая субтитры в реальном времени для видеозвонков, функцию мгновенного поиска, позволяющую отслеживать прошлую активность, и шумоподавление с помощью двух микрофонов. Также в AI X1 Pro есть сканер отпечатков пальцев для безопасного и удобного входа в систему без паролей.

Мини-ПК оснащён портами USB4 (поддерживающими передачу данных до 40 Гбит/с), DisplayPort 2.0, HDMI 2.1, двумя портами Ethernet 2,5 Гбит/с, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Он поддерживает до четырёх 4K-дисплеев одновременно, что делает его отличным выбором для многозадачных профессионалов.

Minisforum AI X1 Pro доступен для предзаказа в следующих конфигурациях и по таким ценам: