Менеджер паролей 1Password усиливает безопасность

1Password — один из самых универсальных менеджеров паролей, доступных пользователям, с множеством отличных функций, таких как поддержка ключей доступа. Последнее дополнение в 1Password — это новая функция, основанная на местоположении, под названием «предметы рядом».

Менеджеры паролей управляют не только паролями от сайтов, несмотря на название. В случае с 1Password пользователи могут сохранять практически любые конфиденциальные данные, такие как безопасные заметки, PIN-коды, пароли от Wi-Fi и многое другое. Приложение даже поддерживает сохранение и автозаполнение данных кредитных карт.

Новая функция от 1Password адаптирует приложение под каждого пользователя. Она называется «предметы рядом». Это по сути метка местоположения для каждого пароля, PIN-кода или любого другого сохранённого элемента. Когда пользователи подойдут к этому местоположению, 1Password предложит вам, что у вас есть метка для этого элемента. Предметы для этого местоположения будут отображаться в верхней части приложения 1Password в карточке «Рядом».

В некоторых случаях приложение покажет несколько предметов рядом, отсортированных по расстоянию, и всё это будет происходить в рамках приложения для обеспечения безопасности. Вы сможете увидеть всю необходимую информацию, будь то документы для аэропорта рядом с терминалом или программы лояльности для определённых магазинов.

1Password говорит, что новая функция пока доступна в 1Password Labs, поэтому она не появится в приложении, если не запросить её. Однако этот процесс быстрый и несложный. Это также означает, что пароли, основанные на местоположении, и сохранённые элементы, вероятно, станут доступны для широкой аудитории, как это произошло с ключами доступа после некоторого времени в лабораториях.