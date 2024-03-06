Прежде 1Password предлагал ключи доступа в браузере и на iOS

В последнее время вместо паролей всё чаще предлагается пользоваться ключами доступа. Очередной шаг в этом направлении делает достаточно популярный менеджер паролей 1Password. В версии этого приложения для Android теперь появилась поддержка ключей доступа. Речь идёт о версии на Android 14 и будущих вариантах Android. В сентябре прошлого года ключи доступа появились в версиях приложения на iOS 17 и iPadOS 17, а также в расширениях для браузеров Safari и Chrome.

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Если пароль можно угадать или украсть, то с ключами доступа ситуация другая. Существуют открытые и закрытые ключи. Открытый ключ может быть на любом сайте с вашим аккаунтом, а закрытый находится только на пользовательском устройстве. Вместо ввода пароля необходимо соединить закрытый и открытый ключи.

От пользователя потребуется установить приложение 1Password. Когда создаётся новый аккаунт, следует выбрать ключ доступа вместо использования пароля. Это работает только в приложении 1Password, но не в версии браузера Chrome для Android. Однако в будущем появится и такая возможность.