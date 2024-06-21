Менеджер паролей 1Password получает обновления

Разработчики популярного менеджера паролей 1Password рассказали о том, что упростят его настройку на новых устройствах. Также будут внедрены «Коды восстановления», благодаря которым можно будет попытаться восстановить доступ к аккаунту при потере логина и пароля.

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Эти изменения будут доступны до конца лета. Процесс настройки будет переработан. В будущем не потребуется вводить секретный ключ, электронную почту и другую информацию при настройке менеджера на новом устройстве. Вместо этого нужен только QR-код и подтверждение на устройстве, где менеджер паролей уже установлен.

Пользователям можно будет совершать меньше действий, но при этом разработчики обещают сохранение высокого уровня безопасности. Система будет обходиться без учётных данных благодаря настройке зашифрованного канала между устройствами. QR-код будет являться одноразовым.

Новшество появится в бета-версии, а после тестирования начнёт распространяться в финальном варианте приложения.





В настоящее время для создания аккаунта в 1Password необходимо указать адрес электронной почты и пароль, после чего будет создан сложный «Секретный ключ». Он нужен для доступа к аккаунту в будущем, и терять его нельзя. Теперь на случай утраты ключа создаются коды восстановления. Их нужно сохранить в надёжном месте, и после ввода кода учётные данные настраиваются заново, а также создаётся новый секретный ключ. Эта возможность будет доступна в приложении на Mac, Windows, Linux, iOS, Android и 1Password.com. Для восстановления доступа к аккаунту, помимо ввода кода восстановления, нужно будет подтвердить действие через письмо на электронную почту.