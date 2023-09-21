Входить в аккаунты можно будет без ввода паролей

На этой неделе состоялся релиз финальной версии операционной системы Apple iOS 17 для смартфонов iPhone и планшетов iPad. Здесь появилось немало многофункциональных возможностей, в том числе сторонние приложения теперь могут предлагать авторизацию при помощи ключей доступа.

Это означает возможность входить в аккаунты при помощи лицевого распознавания или сканирования отпечатка пальцев, без необходимости вводить пароль. Эту технологию создала организация FIDO Alliance, в состав которой среди прочих входят компании Apple, Google и Microsoft. Apple уже поддерживает ключи доступа в браузере Safari и iCloud Keychain начиная с iOS 16, а теперь данная функциональность доступна в системе и для сторонних приложений и сервисов.

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Среди таких приложений одним из первых стал менеджер паролей 1Password. Его обновление принесло активацию ключей доступа. Такая же возможность есть и в собственном менеджере паролей Apple.

1Password предлагает список функций, которые появились в последней версии приложения. Управлять ключами доступа можно на мобильных устройствах или в расширении браузеров. Можно безопасно обмениваться ими, получать оповещения с сайтов, где ключи доступа поддерживаются. В будущем в этом менеджере паролей хранилище можно будет разблокировать ключом доступа.

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Пользователи бета-версии приложения смогут выполнять вход на своём мобильном устройстве и добавлять доверенные устройства для входа в аккаунты на них. Приложение 1Password можно скачать бесплатно в магазине App Store, но для получения доступа к его возможностям придётся заплатить, пишет Neowin.