Volvo не считает нужным улучшать свой самый продаваемый автомобиль

Кроссовер Volvo XC60 был самым продаваемым автомобилем Volvo на протяжении многих лет. С момента его появления в 2008 году он был на вершине продаж бренда. В прошлом году на него пришлось почти треть от общего числа новых продаж автомобилей компании. Он не менялся с тех пор, как была представлена вторая версия на Женевском автосалоне в 2017 году.

Самая важная для Volvo модель не будет переработана и в 2026 году. Это делает её одним из старейших современных автомобилей на рынке. Однако, по словам Volvo, автомобиль получит то, что компания называет «значительным обновлением», но на самом деле это будет несколько небольших изменений.

Volvo XC60 2026 года получит новое оформление, хотя, возможно, придётся приглядеться, чтобы увидеть изменения. Новая решётка радиатора имеет прежние форму и размер, но вместо вертикальных полос теперь есть диагональные. Они совпадают с углом логотипа Volvo с одной стороны и зеркально отражаются с другой.

Это выглядит так же, как и у нового XC90. Также она сильно напоминает последнюю модель BMW X3. Задние фонари стали темнее прежнего, с тонкими световыми полосами. Предлагается новый дизайн колёс, а также пара новых оттенков.

Изменения в интерьере более существенные, начиная с 11,2-дюймового экрана, который заменяет 9-дюймовую модель прошлого года. Volvo сделала его не только больше. Аппаратное и программное обеспечение также новое.

Последняя платформа Qualcomm Snapdragon Cockpit обеспечивает обработку в два раза быстрее, чем у старой модели. Встроенное программное обеспечение от Google будет в десять раз быстрее генерировать графику для более плавного изображения и более высокой плотности пикселей, чтобы оно выглядело более чётким, чем раньше.

Программная часть системы будет доступна не только для нового XC60. Volvo планирует предложить её существующим владельцам через обновление по воздуху (OTA). Выпущенные с 2020 года модели смогут получить новую систему в этом году.

Новое программное обеспечение также означает больше приложений. Volvo не уточнила, какие именно будут доступны. Также, по словам производителя, в салоне станет тише. В то же время компания добавила новые материалы, чтобы салон ощущался более «эксклюзивным». Volvo не упомянула об изменениях в силовой установке, так что, вероятно, двигатель останется тем же, что и в прошлом году. Это 2,0-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель, начиная с 250 л.с. в моделях B5, 300 л.с. в моделях B6 и 253 л.с. с запасом хода 80 км (по циклу WLTP) для T6. T8 PHEV развивает 310 л.с. и имеет тот же самый запас хода в 80 км, что и T6.

В некоторых странах заказы на Volvo XC60 2026 уже принимаются.