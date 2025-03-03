Благодаря Samsung экраны устройств скоро станут ещё ярче

Компания Samsung анонсировала новую панель OLED, способную достигать пиковой яркости в 5000 нит. Она может войти в состав новых поколений смартфонов, смарт-часов и ноутбуков. Компания демонстрирует эту передовую панель на выставке MWC 2025 в Барселоне, Испания.

Новая OLED-панель использует технологию On-Cell Film (OCF) — инновацию Samsung, которая устраняет необходимость в поляризаторе. Поляризаторы, традиционно применяемые для блокировки внешнего света, снижают яркость OLED-дисплеев до 50%. Убрав поляризатор, Samsung добилась дисплея, который не только ярче, но и энергоэффективнее.

Панель OCF II OLED может обеспечивать 5000 нит пиковой яркости в 10% окна (10% площади экрана). Это значительно превосходит заявления конкурентов, которые часто измеряют яркость на гораздо меньшей площади (1% или 5%), чтобы достичь аналогичных значений.

В повседневном использовании, например при просмотре фильмов, панель может достигать 3000 нит, что всё равно довольно хорошо и выше, чем может обеспечить Galaxy S25 Ultra в аналогичной ситуации.

Дело не только в яркости. Повышение энергоэффективности важнее, чем увеличение пиковой яркости, так как большинство устройств с такими дисплеями работают на батареях. Samsung утверждает, что такие уровни яркости достигаются с эффективностью в 1,5 раза выше по сравнению с предыдущими панелями. Это позволяет поддерживать ту же яркость при потреблении всего 63% энергии. Это приводит к увеличению времени автономной работы, снижению нагрева и увеличению срока службы дисплея.

Удаление поляризатора также позволяет Samsung делать OLED-панели на 20% тоньше, чем традиционные конструкции. Эта технология впервые была представлена в Galaxy Z Fold 3, а теперь распространяется на смартфоны классической формы и даже на сворачиваемые ноутбуки.