Samsung представила новое поколение аппаратов Galaxy A

Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy A56, A36 и A26. Они получили улучшенные камеры, более яркие и крупные экраны, современные процессоры и поддержку программного обеспечения до шести лет One UI и шести лет обновлений безопасности.

Galaxy A56 отличается обновлённым дизайном: привычные круглые вырезы камер, использовавшиеся в 2023 и 2024 годах, уступили место продолговатому корпусу камеры, напоминающему серию Galaxy Z Fold. Устройство доступно в четырёх цветах — Awesome Graphite, Awesome Lightgray, Awesome Olive и Awesome Pink. Задняя панель выполнена из Gorilla Glass Victus+, рамка металлическая, а боковые кнопки и лоток SIM-карты содержат 20% переработанного пластика.

Камеры включают основную 50 Мп с автофокусом, оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольную 12 Мп с f/2.2 и макро 5 Мп с f/2.4, а также новую селфи-камеру 12 Мп с f/2.2, поддерживающую HDR-видео и режим низкого шума для съёмки при слабом освещении. Ночной режим и съёмка при слабом освещении улучшены за счёт обновлённого AI ISP, а основная камера поддерживает AEB HDR и ускоренную серийную съёмку (240 мс). Переключение объективов сократилось с 980 мс на A55 до менее 430 мс. Программные функции камеры включают Best Face, Object Eraser и фильтры.

Экран — 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED с яркостью до 1200 нит (1900 нит пиковая), защищённый Gorilla Glass Victus+, с частотой обновления 120 Гц и Vision Booster. Новые стереодинамики обеспечивают насыщенный звук.

Смартфон основан на процессоре Exynos 1580 4 нм, который на 12%, 17% и 18% превосходит Exynos 1480 по производительности NPU, GPU и CPU соответственно. Увеличенный испарительный отсек, близкий по размерам к Galaxy S24+, улучшает охлаждение. Варианты памяти: 8 ГБ с 128 или 256 ГБ хранилища и 12 ГБ + 256 ГБ. Батарея ёмкостью 5000 мАч теперь поддерживает зарядку 45 Вт.

Awesome Intelligence получил поддержку улучшенного Circle to Search от Google, распознающего номера телефонов, электронную почту и песни без переключения приложений. Также добавлена функция Digital Key через Samsung Wallet с поддержкой NFC и Bluetooth (UWB отсутствует).

Телефон работает на Android 15 с One UI 7. Цены в США: 128 ГБ — $499; в Европе: 128 ГБ — €479, 256 ГБ — €529; в Великобритании: 256 ГБ — £499.

Другим анонсом стал Galaxy A36 — сбалансированный среднебюджетный смартфон с тонким (7,4 мм) и лёгким (195 г) корпусом. Этому не помешал рост экрана Super AMOLED Infinity-O экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит до 6,7 дюйма. Он защищён Gorilla Glass Victus+ и обладает оптическим сканером отпечатков. Устройство имеет рейтинг IP67.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3 4 нм (4 ядра Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц и 4 Cortex-A55 на 1,8 ГГц), который на 8% быстрее Exynos 1380 из A35. Варианты памяти: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ, без слота microSD.

Среди камер представлены основная 50 Мп с OIS, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 5 Мп, а также 12-мегапиксельная селфи-камера от Galaxy S24, поддерживающая видео 4K 30fps в 10-битном Super HDR. Смартфон поддерживает GPS, 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, dual-SIM и e-SIM. Батарея на 5000 мАч заряжается на 66% за 30 минут при мощности адаптера 45 Вт, полная зарядка занимает около 68 минут.

Устройство работает на Android 15 с One UI 7.0. Цены в США: 128 ГБ Galaxy A36 — $399; в Европе: 128 ГБ — €379, 256 ГБ — €449; в Великобритании: 256 ГБ — £399.

Наконец, Galaxy A26 делит дизайн с A36 и A56 — плоская рамка с Key Island и продолговатый корпус камер. Впервые в серии он получил заднюю панель из Gorilla Glass Victus+ и защиту IP67, при этом стал тоньше (7,7 мм против 8,3 мм). Цвета: Black, White, Mint и Peach Pink. Экран — 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED с Infinity-U дизайном и частотой 120 Гц.

Используется процессор Exynos 1380 с вариантами памяти 6/8 ГБ и 128/256 ГБ хранилища, слот microSD поддерживает до 2 ТБ. Есть основная камера 50 Мп с OIS и f/1.8, сверхширокоугольная 8 Мп с f/2.2, макро 2 Мп с f/2.4 и фронтальная 13 Мп с f/2.2. Батарея на 5000 мАч поддерживает зарядку 25 Вт.

Смартфон поставляется с Android 15 и One UI 7, включая функции Circle to Search, Object Eraser и фильтры для камеры.

Цены в США: 256 ГБ Galaxy A26 — $299,99; в Европе: 128 ГБ — €299, 256 ГБ — €369; в Великобритании: 256 ГБ — £299. В США и Великобритании не все варианты памяти будут доступны сразу, но в Европе и других регионах ожидаются обе версии.

Точные даты начала продаж и будут объявлены позже, предзаказ стартует с марта.