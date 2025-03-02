Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy A56, A36 и A26 с шестью годами обновлений
Samsung представила новое поколение аппаратов Galaxy A

Компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy A56, A36 и A26. Они получили улучшенные камеры, более яркие и крупные экраны, современные процессоры и поддержку программного обеспечения до шести лет One UI и шести лет обновлений безопасности. 

Galaxy A56 отличается обновлённым дизайном: привычные круглые вырезы камер, использовавшиеся в 2023 и 2024 годах, уступили место продолговатому корпусу камеры, напоминающему серию Galaxy Z Fold. Устройство доступно в четырёх цветах — Awesome Graphite, Awesome Lightgray, Awesome Olive и Awesome Pink. Задняя панель выполнена из Gorilla Glass Victus+, рамка металлическая, а боковые кнопки и лоток SIM-карты содержат 20% переработанного пластика.

Камеры включают основную 50 Мп с автофокусом, оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольную 12 Мп с f/2.2 и макро 5 Мп с f/2.4, а также новую селфи-камеру 12 Мп с f/2.2, поддерживающую HDR-видео и режим низкого шума для съёмки при слабом освещении. Ночной режим и съёмка при слабом освещении улучшены за счёт обновлённого AI ISP, а основная камера поддерживает AEB HDR и ускоренную серийную съёмку (240 мс). Переключение объективов сократилось с 980 мс на A55 до менее 430 мс. Программные функции камеры включают Best Face, Object Eraser и фильтры.

Экран — 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED с яркостью до 1200 нит (1900 нит пиковая), защищённый Gorilla Glass Victus+, с частотой обновления 120 Гц и Vision Booster. Новые стереодинамики обеспечивают насыщенный звук.

Смартфон основан на процессоре Exynos 1580 4 нм, который на 12%, 17% и 18% превосходит Exynos 1480 по производительности NPU, GPU и CPU соответственно. Увеличенный испарительный отсек, близкий по размерам к Galaxy S24+, улучшает охлаждение. Варианты памяти: 8 ГБ с 128 или 256 ГБ хранилища и 12 ГБ + 256 ГБ. Батарея ёмкостью 5000 мАч теперь поддерживает зарядку 45 Вт. 

Awesome Intelligence получил поддержку улучшенного Circle to Search от Google, распознающего номера телефонов, электронную почту и песни без переключения приложений. Также добавлена функция Digital Key через Samsung Wallet с поддержкой NFC и Bluetooth (UWB отсутствует).

Телефон работает на Android 15 с One UI 7. Цены в США: 128 ГБ — $499; в Европе: 128 ГБ — €479, 256 ГБ — €529; в Великобритании: 256 ГБ — £499.

Другим анонсом стал Galaxy A36 — сбалансированный среднебюджетный смартфон с тонким (7,4 мм) и лёгким (195 г) корпусом. Этому не помешал рост экрана Super AMOLED Infinity-O экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит до 6,7 дюйма. Он защищён Gorilla Glass Victus+ и обладает оптическим сканером отпечатков. Устройство имеет рейтинг IP67.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3 4 нм (4 ядра Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц и 4 Cortex-A55 на 1,8 ГГц), который на 8% быстрее Exynos 1380 из A35. Варианты памяти: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ, без слота microSD.

Среди камер представлены основная 50 Мп с OIS, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 5 Мп, а также 12-мегапиксельная селфи-камера от Galaxy S24, поддерживающая видео 4K 30fps в 10-битном Super HDR. Смартфон поддерживает GPS, 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, dual-SIM и e-SIM. Батарея на 5000 мАч заряжается на 66% за 30 минут при мощности адаптера 45 Вт, полная зарядка занимает около 68 минут.

Устройство работает на Android 15 с One UI 7.0. Цены в США: 128 ГБ Galaxy A36 — $399; в Европе: 128 ГБ — €379, 256 ГБ — €449; в Великобритании: 256 ГБ — £399.

Наконец, Galaxy A26 делит дизайн с A36 и A56 — плоская рамка с Key Island и продолговатый корпус камер. Впервые в серии он получил заднюю панель из Gorilla Glass Victus+ и защиту IP67, при этом стал тоньше (7,7 мм против 8,3 мм). Цвета: Black, White, Mint и Peach Pink. Экран — 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED с Infinity-U дизайном и частотой 120 Гц.

Используется процессор Exynos 1380 с вариантами памяти 6/8 ГБ и 128/256 ГБ хранилища, слот microSD поддерживает до 2 ТБ. Есть основная камера 50 Мп с OIS и f/1.8, сверхширокоугольная 8 Мп с f/2.2, макро 2 Мп с f/2.4 и фронтальная 13 Мп с f/2.2. Батарея на 5000 мАч поддерживает зарядку 25 Вт.

Смартфон поставляется с Android 15 и One UI 7, включая функции Circle to Search, Object Eraser и фильтры для камеры.

Цены в США: 256 ГБ Galaxy A26 — $299,99; в Европе: 128 ГБ — €299, 256 ГБ — €369; в Великобритании: 256 ГБ — £299. В США и Великобритании не все варианты памяти будут доступны сразу, но в Европе и других регионах ожидаются обе версии.

Точные даты начала продаж и будут объявлены позже, предзаказ стартует с марта.

#смартфоны #samsung
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
16
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
21
Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
Amazon представила чип для квантовой коррекции ошибок
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
5
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
3
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
1
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
1
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
В СКБ «Пиранья» разработан новый FPV-дрон «Сова-13» с возможностью быстрой смены частот
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
Новые хронографы Casio Edifice EFR-575 скоро поступят в продажу в Европе
1
В ближайшие месяцы Xiaomi представит Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на международном рынке
+
SCMP: Разведанные запасы тория в Китае способны обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет
3

Популярные статьи

Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
42
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
47
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
9
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
62
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
52

Сейчас обсуждают

FelsheR12345
11:48
Зеля клоун войны, а не мира.
Генсек НАТО Марк Рютте призвал Зеленского найти способ восстановить отношения с Трампом
такой т0
11:47
варелик, ты какую себе отхватил с маслом или без масла? форму бруска держишь?
В России создали альтернативный пальмовому маслу пищевой продукт
User_007
11:46
Война против России спонсируется деньгами России. Вот так юмор. И никто за это не присел..
WP: Пентагон отправит около 3 тысяч военных на границу с Мексикой
Алексей Падалко
11:40
А вот и гаражный эксперт
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
Opera Pony
11:35
Ребят, ребят: я вдохнул воздух! И получил до 5 литров газовоздушной смеси в лёгкие, представляете?!
Пользователь совместил RTX 5090 и RTX 3050 и получил до 1425% прироста в играх
Stanislav_i
11:34
А что доказывает факт успешного применения СУ-57 на Украине? Что все с точностью до наоборот?
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
Андрей
11:33
тебе что-ли?)))
WP: Пентагон отправит около 3 тысяч военных на границу с Мексикой
Stanislav_i
11:33
А что на скорости 16 махов (19 000 км/ч) позволит назвать самолетом этот пылающий болид? А связь, авионика, управление на таких скоростях? Если только в ближний космос выходить, там сопротивление возд...
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
bzun
11:33
Ну у россии есть самолеты 5-го и даже 6-го поколения судя по сайтам ww1 и topwar но для них нет двигателя из-за отсутстсвия материала и технологий изготовления лопаток и тупиковой советской технологие...
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
VAKT
11:32
Читай кратко, почему торий - это не сейчас и даже не через 50 лет: https://habr.com/ru/articles/382991/ а с учётом термояда может оказаться, что торий так и не понадобится человечеству.
SCMP: Разведанные запасы тория в Китае способны обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем