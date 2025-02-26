Xiaomi 15 Ultra будет представлен в Китае в четверг

Смартфон Xiaomi 15 Ultra будет официально представлен в Китае в четверг вместе с автомобилем SU7 Ultra EV. На глобальном рынке дебют назначен на 2 марта. В преддверии анонсов компания рекламирует устройство. Сегодня она опубликовала официальное видео разборки телефона.

Видео выпустили на китайском языке, но на нём можно детально рассмотреть смартфон и его огромные камеры.

Xiaomi 15 Ultra получит перископическую телефото-камеру 200 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HP9. Такой сенсор впервые появился в Vivo X100 Ultra в прошлом году (а затем был использован в X200 Pro; ожидается, что он также будет в грядущем Vivo X200 Ultra).

Xiaomi оснастила эту камеру специально разработанным 24-слойным ультранизкорефлексным стеклом. Оно, по заявлению компании, снижает блики до всего 1,5%. Это также способствует устойчивости к царапинам.





Основная камера снова будет использовать сенсор 1 дюйм, как и у предшественников 15 Ultra. Эти детали уже официально подтверждены. Согласно слухам, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite.