Xiaomi 15 Ultra выходит для любителей мобильной фотографии

В четверг состоялся официальный анонс смартфона Xiaomi 15 Ultra на мероприятии в Китае. Устройство предлагает передовые характеристики, включая экран AMOLED с высоким разрешением, самый мощный процессор Qualcomm, камеры с настройкой Leica и ведущие функции спутниковой связи.

Аппарат обладает экраном 2K LTPO OLED 6,73 дюйма с пиковой яркостью 3200 нит, обеспечивая отличную видимость в ярких уличных условиях. Панель TCL C9 поддерживает адаптивную частоту обновления 1–120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision, предлагая плавное изображение и насыщенные цвета. Также используется ШИМ 1920 Гц и защита Xiaomi Ceramic Glass 2.0 для повышения прочности.

Используется процессор Snapdragon 8 Gen 3 Ultra Edition, дающий улучшенную производительность и энергоэффективность. Ему помогают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1. Устройство также оснащено двухканальной системой охлаждения, обеспечивающей устойчивую пиковую производительность при интенсивном использовании.

Работая на оболочке HyperOS 2.0, Xiaomi 15 Ultra предлагает плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Система оптимизирует энергопотребление и добавляет новые функции на базе ИИ, включая динамические обои AI Portrait и бесшовную поддержку экосистемы Apple. Устройство позволяет обмениваться файлами по локальной сети между устройствами Apple и Xiaomi, делая межплатформенное подключение более эффективным.

Xiaomi 15 Ultra оснащён камерами Leica, предлагая фотографии профессионального уровня. Основная камера 50 Мп имеет 1-дюймовый сенсор, динамический диапазон 14 EV и оптическую стабилизацию изображения, обеспечивая превосходную чёткость и детализацию. Сверхширокоугольная камера 50 Мп предлагает угол обзора 115° и поддерживает макросъёмку с расстояния 5 см, что делает её идеальной для пейзажей и съёмки крупным планом.

Телеобъектив 50 Мп оснащён плавающей линзой с 3-кратным увеличением, поддерживающей макротелесъёмку для захвата сложных деталей на расстоянии. Перископическая телеобъективная камера 200 Мп использует сенсор HP9 размером 1/1,4 дюйма с 4,3-кратным оптическим увеличением, выдавая чёткие и детализированные снимки с приближением.

Для любителей видео аппарат предлагает кинематографический режим ACES LOG с точностью цвета уровня кино и неограниченной записью 8K. Также имеется система стабилизации UIS, обеспечивающая устойчивую съёмку с коррекцией горизонта, позволяя снимать плавные и профессиональные видео.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт. Также доступна обратная беспроводная зарядка, позволяющая заряжать аксессуары, такие как наушники, на ходу.

Xiaomi 15 Ultra — первый смартфон с поддержкой прямой передачи спутниковых данных, обеспечивающий автономные звонки через спутники Starlink и TianTong с двусторонним диапазоном 7 км. Также устройство имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, стереодинамики с Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, инфракрасный датчик и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Кроме того, Xiaomi представила профессиональный набор для фотосъёмки, который включает съёмную кнопку затвора, металлическую рукоятку и дополнительный аккумулятор на 2000 мАч, увеличивая общую ёмкость батареи до 8000 мАч.

В Китае Xiaomi 15 Ultra стоит от 6499 юаней (примерно $893) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища оценена в 6999 юаней (примерно $961), а версия с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища — в 7799 юаней (примерно $1071).

Также Xiaomi предлагает двухспутниковую версию модели 16 ГБ + 1 ТБ за 7999 юаней (примерно $1099).

Профессиональный набор для фотосъёмки с внешним аккумулятором на 2000 мАч и съёмной кнопкой затвора доступен отдельно за 999 юаней (примерно $137).

Xiaomi 15 Ultra доступен в цветах чёрный Classic Black, серебряный Silver, зелёный Pine Green и белый White. Предзаказы в Китае уже открыты, а официальные продажи начнутся 3 марта. Глобальный запуск назначен на 2 марта.