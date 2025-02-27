Galaxy M16 5G и M06 5G получили камеры 50 Мп и длительные программные обновления

Samsung представила смартфоны Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G в Индии. Оба смартфона поддерживают связь 5G и работают на чипах MediaTek Dimensity, предлагая сочетание производительности, стиля и долгосрочной программной поддержки. Благодаря большим экранам, мощным камерам и высокой автономности эти устройства позиционируются как выгодные приобретения в своих сегментах.

Galaxy M16 5G получил экран Super AMOLED 6,7 дюйма Full HD+ (1080×2340 пикселей) с частотой 90 Гц. Он имеет адаптивный режим высокой яркости, обеспечивающий хорошую видимость даже под прямыми солнечными лучами. Galaxy M06 5G получил экран LCD 6,7 дюйма HD+ (720×1600 пикселей), который обеспечивает достойное качество изображения для повседневного использования.

Оба смартфона работают на MediaTek Dimensity 6300, 8-ядерном чипе на техпроцессе 6 нм. За обработку графики отвечает GPU Mali-G57 MC2, обеспечивающий плавную многозадачность и игровой процесс. Galaxy M16 5G выпускается в трёх конфигурациях оперативной памяти: 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, а Galaxy M06 5G доступен в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

Galaxy M16 5G работает под управлением One UI 6.0 на Android 14. Samsung обещает шесть лет обновлений системы и патчей безопасности. Galaxy M06 5G поставляется с One UI 7 на Android 15 и гарантированно получит четыре обновления Android и четыре года обновлений безопасности.

M16 5G оборудован тройной камерой с основной 50 Мп с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольной 5 Мп и макро 2 Мп. Спереди расположена камера 13 Мп. M06 5G получил двойную камеру с основной 50 Мп и датчиком глубины 2 Мп, а также переднюю 8 Мп.

Оба смартфона работают с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Сбоку у них есть сканер отпечатков пальцев. Они также обладают системой безопасности Samsung Knox Vault, обеспечивающей защиту от аппаратных и программных угроз. M16 5G имеет Samsung Wallet с функцией Tap & Pay, позволяющей совершать безопасные цифровые транзакции. Оба устройства поддерживают функцию Voice Focus, которая улучшает качество звонков, снижая фоновый шум.

Samsung Galaxy M16 5G стоит примерно 11 500 руб в пересчёте с местной валюты за вариант 4 ГБ + 128 ГБ, 13 000 руб за 6 ГБ + 128 ГБ и 14 500 руб за версию 8 ГБ + 128 ГБ. Смартфон будет доступен в цветах розовый Blush Pink, зелёный Mint Green и чёрный Thunder Black с 5 марта.

Galaxy M06 5G стоит примерно 9 500 руб за вариант 4 ГБ + 128 ГБ и 11 000 руб за версию 6 ГБ + 128 ГБ. Он доступен в цветах чёрный Blazing Black и зелёный Sage Green и поступит в продажу с 7 марта.