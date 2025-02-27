Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung Galaxy M16 5G и M06 5G представлены в Индии на Dimensity 6300
Galaxy M16 5G и M06 5G получили камеры 50 Мп и длительные программные обновления

Samsung представила смартфоны Galaxy M16 5G и Galaxy M06 5G в Индии. Оба смартфона поддерживают связь 5G и работают на чипах MediaTek Dimensity, предлагая сочетание производительности, стиля и долгосрочной программной поддержки. Благодаря большим экранам, мощным камерам и высокой автономности эти устройства позиционируются как выгодные приобретения в своих сегментах.

Galaxy M16 5G получил экран Super AMOLED 6,7 дюйма Full HD+ (1080×2340 пикселей) с частотой 90 Гц. Он имеет адаптивный режим высокой яркости, обеспечивающий хорошую видимость даже под прямыми солнечными лучами. Galaxy M06 5G получил экран LCD 6,7 дюйма HD+ (720×1600 пикселей), который обеспечивает достойное качество изображения для повседневного использования.

Оба смартфона работают на MediaTek Dimensity 6300, 8-ядерном чипе на техпроцессе 6 нм. За обработку графики отвечает GPU Mali-G57 MC2, обеспечивающий плавную многозадачность и игровой процесс. Galaxy M16 5G выпускается в трёх конфигурациях оперативной памяти: 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, а Galaxy M06 5G доступен в вариантах с 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

Galaxy M16 5G работает под управлением One UI 6.0 на Android 14. Samsung обещает шесть лет обновлений системы и патчей безопасности. Galaxy M06 5G поставляется с One UI 7 на Android 15 и гарантированно получит четыре обновления Android и четыре года обновлений безопасности.

M16 5G оборудован тройной камерой с основной 50 Мп с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольной 5 Мп и макро 2 Мп. Спереди расположена камера 13 Мп. M06 5G получил двойную камеру с основной 50 Мп и датчиком глубины 2 Мп, а также переднюю 8 Мп.

Оба смартфона работают с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Сбоку у них есть сканер отпечатков пальцев. Они также обладают системой безопасности Samsung Knox Vault, обеспечивающей защиту от аппаратных и программных угроз. M16 5G имеет Samsung Wallet с функцией Tap & Pay, позволяющей совершать безопасные цифровые транзакции. Оба устройства поддерживают функцию Voice Focus, которая улучшает качество звонков, снижая фоновый шум.

Samsung Galaxy M16 5G стоит примерно 11 500 руб в пересчёте с местной валюты за вариант 4 ГБ + 128 ГБ, 13 000 руб за 6 ГБ + 128 ГБ и 14 500 руб за версию 8 ГБ + 128 ГБ. Смартфон будет доступен в цветах розовый Blush Pink, зелёный Mint Green и чёрный Thunder Black с 5 марта.

Galaxy M06 5G стоит примерно 9 500 руб за вариант 4 ГБ + 128 ГБ и 11 000 руб за версию 6 ГБ + 128 ГБ. Он доступен в цветах чёрный Blazing Black и зелёный Sage Green и поступит в продажу с 7 марта.

#смартфоны #samsung
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
6
В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
6
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
6
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
31
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
3
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
+
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
11
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Тающие ледники Норвегии выбросили на поверхность уникальные артефакты возрастом 2-3 тысячи лет
1
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+

Популярные статьи

Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
93
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
31
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
60
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
18
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
6
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
20
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
3

Сейчас обсуждают

infer1905
23:31
Ничего он не исправляет, прежде чем постить херню, зайдите на форум нв и на реддит.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 572.60, который должен решить проблему с чёрным экраном
Guest Star
23:15
Я чёт думал, что спутники вещают на гигагерцах. Никак не на десятках и сотнях мегагерц.
Астрономы отследили телевизионный сигнал, который создаёт помехи для космических наблюдений
ebatoryi
23:14
скоро гражданская война начнётся у пиндосов.Трамп тронулся умом просто,после попытки убийства его летом 2024г.И он чистит это поле поэтому.Одно дело покушения на тебя и совсем другая история,когда чут...
Голливудская студия Paramount отказывается от политики DEI после прихода Трампа
Павел Дергунов
23:11
Ню-ню. Амазону бы сказать, как надёжны крупные магазины и как "вести бизнес". В этом году Аппстор закрывается, и всё - даже купленные иконки невозможно будет скачать. У меня там накоплено под тысячу и...
Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
ebatoryi
23:03
пиндосы,бриты,ес начали делить земли и ископаемые украины,с приходом трампа.А Россия только за этот делёж,часы то тикают,а время сейчас работает на Россию.Недружественные страны увязли в борьбе друг с...
Голливудская студия Paramount отказывается от политики DEI после прихода Трампа
Андрей_Орлов
22:57
Ага. А клетка потом сама по себе вырастет, воспитает себя и т.д. Гораздо проще взрослого послать в анабиозе, чем создавать сложнейшую систему для искусственного вынашивания плода и его последующего во...
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
Андрей_Орлов
22:55
Интересно. Думаю, в будущем люди поделятся на 2 основных лагеря: тех, кто за кибернетизацию организма и тех, кто за днк-вмешательтва. Одни будут стремиться заменять части своего тела на искусственны...
Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
NONsens
22:40
День сурка. Лох - не мамонт и не перестанет покупать новые модели по оверпрайсу. Потому когда они в дефиците - цены взлетают. Деды это сто раз уже видели и не обращают внимания.
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
no_fate
22:39
Дураков, которые покупают Лады, почти не осталось. Вернется скоро Корейский автопром и вообще забудут про Ладу с их ценовой политикой.
Lada Iskra может получить более слабые ходовые характеристики в сравнении с Lada Granta
zGamer007
22:35
Хм, DDR5... Почему у тебя такой всратый скриншот, что даже не видно, что ты там в конкретном магазине искал? Я бы не брал на Алике оверпрайс DDR5, когда можно найти ниже у нас с местной гарантией
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем