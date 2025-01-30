Porsche и Audi стремятся избежать тарифов на импорт в США

Сочетание угрозы высоких тарифов и низких продаж более доступных моделей может привести к тому, что США увидят нечто, чего никогда не видели. Это автомобили Porsche, произведённые на американской земле, а также возможность производства моделей Audi в США. Идея заключается в том, что два бренда могут использовать недостаточно загруженные мощности заводов VW, чтобы помочь каждому ограничить свою уязвимость перед потенциальным крупным повышением цен, связанным с новой политикой США.

В настоящее время Porsche производит свои роскошные спортивные автомобили, предназначенные для США, в Германии и Словакии. В это число входят 911, модели 718, Panamera, Taycan и Macan. Cayenne производится в Словакии. Audi производит свой кроссовер Q5 в Мексике, а остальные модели — в Европе.

Это проблема, если администрация Трампа введёт 25% тарифы на товары из Мексики и 10% тарифы на товары из Европы. Аналитическая компания Moody's сообщила, что тарифы могут сократить прибыль группы VW на 5-10%.

«Мы думаем о 25% для Мексики и Канады», сказал Трамп 21 января. «Я думаю, что мы сделаем это 1 февраля». Что касается ЕС, он сказал: «Европейский Союз очень, очень плохо относится к нам, поэтому и они получат тарифы. Это единственный способ добиться справедливости».

Немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники внутри автопроизводителя, сообщила, что эти тарифы могут заставить Audi и Porsche перенести часть производства в США. Как два бренда могут быстро перенести производство? У Volkswagen есть избыточная мощность на заводе в Чаттануге, сообщает газета.

Завод VW в Чаттануге производит Volkswagen Atlas и ID.4 EV. Так как продажи электрических автомобилей далеки от целевых показателей VW, имеется место для других моделей. Также существует возможность переноса производства Audi на завод бренда Scout, который группа VW строит в Южной Каролине, сообщает отчёт. Завод Scout должен открыться в 2027 году.

Тем не менее, статья намекает, что производиться в США будет не какая-то из уже существующих моделей Porsche. Предполагается, что это может быть новый трёхрядный флагманский внедорожник Porsche. Модель, которая изначально должна была быть электрическим автомобилем, но теперь может быть оснащена каким-то типом двигателя внутреннего сгорания.

Porsche и Audi могут быть не единственными, кто захочет занять это место. Собственные модели Volkswagen Tiguan, Taos и Jetta производятся на заводе автопроизводителя в Пуэбле, Мексика. Покупатели VW гораздо более чувствительны к ценам, чем экстравагантные покупатели Porsche, которые могут удвоить цену автомобиля за счёт опций.

Что бы ни произошло, это не случится быстро, а цены, скорее всего, вырастут. Строительство нового завода занимает годы, перенастроить существующие линии для новых моделей и найти и обучить работников — также долгий процесс. Если автопроизводителям нужно будет перенести всю свою цепочку поставок, чтобы избежать тарифов на продукты, из которых собирается автомобиль, это займет ещё больше времени. Все эти расходы будут переложены на покупателя.