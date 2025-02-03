В продажу в Китае поступит сверхширокий игровой монитор Lenovo Legion R34w-30

Компания Lenovo выпустила в Китае игровой монитор Legion R34w-30. Он обладает сверхшироким экраном с разрешением WQHD и частотой обновления 180 Гц. Новинка уже доступна для приобретения по цене 1999 юаней ($278). Впервые монитор был представлен на CES в начале года.

Legion R34w-30 представляет собой 34-дюймовый ультраширокий монитор с разрешением 3440×1440 WQHD и плотностью пикселей 110 ppi. Радиус изгиба составляет 1500R, что улучшает эффект погружения, а соотношение сторон 21:9 расширяет поле зрения. Производитель уверяет, что это делает монитор идеальным как для игр, так и для работы.

Монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц, что приносит сверхплавный игровой процесс с минимальным размытием в движении. Он совместим с технологиями AdaptiveSync и AMD FreeSync, уменьшающими разрывы экрана и подтормаживания. Время отклика регулируется в диапазоне от 1 мс до 5 мс GtG, а в режиме киберспорта (Esports Mode) активируется 0,5 мс MPRT для минимизации шлейфов в динамичных играх.

За точность цветопередачи отвечает VA-матрица с охватом 99% sRGB и 90% DCI-P3, что обеспечивает насыщенные и реалистичные цвета. Это делает монитор подходящим не только для игр, но и для работы с контентом и мультимедиа. Также поддерживается стандарт HDR10 и максимальная яркость 350 нит, улучшая контрастность и динамичность изображения.

Для комфорта при длительном использовании монитор оснащён аппаратной технологией снижения синего света с сертификацией TÜV Rheinland и Eyesafe Display 2.0. У него нет мерцания (Flicker-Free), что снижает нагрузку на глаза. Кроме того, он сертифицирован по стандарту ClearMR 8000, что гарантирует высокую чёткость движений без искусственных улучшений.

Legion R34w-30 получил два порта HDMI 2.1 TMDS, один DisplayPort 1.4 HBR3 и аудиовыход 3,5 мм, обеспечивая совместимость с ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Также поддерживается крепление VESA (100×100 мм), а эргономичная подставка позволяет регулировать высоту до 135 мм, наклонять экран от -5° до 22° и поворачивать его в диапазоне от -30° до 30°. Встроенные двойные динамики мощностью 3 Вт обеспечивают звучание, исключая необходимость в дополнительных колонках.