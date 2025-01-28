Lenovo Tab появится в ряде стран за $159

Планшет Lenovo Tab первоначально был представлен в январе, а теперь анонсирован в дополнительных странах. Компания подтвердила доступность этого планшета, а также его характеристики и цену.

Планшет Lenovo Tab обладает экраном TFT LCD размером 10,1 дюйма с разрешением 1920 x 1200, пиковой яркостью 400 нит, цветовым охватом NTSC 72% и частотой обновления 60 Гц. Под корпусом скрыт процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 64 ГБ или 128 ГБ. Также имеется слот для карты microSD для расширения памяти.

Сзади находится камера 8 Мп, а спереди 5 Мп. Есть два динамика с Dolby Atmos. Имеется и разъём 3,5 мм для наушников. Планшет работает на аккумуляторе ёмкостью 5100 мАч, поддерживающем проводную зарядку 15 Вт. Он поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и работает на операционной системе Android 14. Толщина устройства составляет всего 7,5 мм, оно имеет степень защиты IP52 от воды и пыли.

Изначально цена Lenovo Tab была установлена на уровне $159. Lenovo Tab с Wi-Fi будет выпущен в Аргентине, Гонконге, Центральной Америке, Польше, Южной Африке и Мексике. Модель с 4G поступит в продажу в Аргентине, Гонконге, Центральной Америке, Южной Африке, Мексике, Вьетнаме, Тайване, Сингапуре, Индии, Таиланде, Малайзии, Корее, Малайзии, Филиппинах, Японии, Австралии, Чили, Перу, Эквадоре и Колумбии.