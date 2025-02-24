Mitsubishi сделает свой самый важный автомобиль более разнообразным

Представленный в 2021 году Mitsubishi Outlander уже подошёл к моменту обновления в середине жизненного цикла. Хотя цены уже раскрыты, на этой неделе станет известно ещё больше подробностей. Прежде чем это произойдёт, Mitsubishi подтвердила, что семейство Outlander расширится в ближайшие годы за счёт трёх новых версий — мягкого гибрида, Trail Edition и Rugged Edition.

По данным Automotive News, версия с мягким гибридом появится в линейке Outlander в начале следующего года. Этот вариант займёт место ниже Outlander PHEV как более доступная электрифицированная модель, продаваемая наряду с бензиновыми версиями. Кентаро Хонда, главный инженер Mitsubishi по данному сегменту, заявил, что мягкий гибрид улучшит топливную экономичность кроссовера примерно на 10% и сократит выбросы автопарка компании.

Помимо мягкого гибрида, Mitsubishi также представит две версии Outlander для активного отдыха. Первая — Outlander Trail Edition, который, как сообщается, выйдет в третьем квартале этого года. Он получит чёрные пластиковые накладки, эксклюзивные графические элементы и шильдики, а также опциональную кровать на крыше. Официальные изображения Mitsubishi пока не представила, но Car and Driver уже опубликовал ранние снимки модели. Уоттлс считает, что пакет Trail Edition увеличит местные продажи на 10%.

Тем временем более мощная и приподнятая версия Outlander под названием Rugged Edition, как сообщается, появится в начале 2027 года. Руководство Mitsubishi отказалось раскрывать детали модели, но Automotive News утверждает, что она получит большие шины и усиленный багажник на крыше. Ожидается, что этот вариант составит конкуренцию Subaru Outback в сегменте внедорожных кроссоверов, который набирает популярность в США.

Outlander — крайне важная модель для Mitsubishi. В 2024 году он стал самым продаваемым автомобилем бренда в США, причём на стандартную и PHEV-версию вместе пришлось почти половина всех продаж. С уходом Mirage из линейки Mitsubishi в 2025 модельном году Outlander остаётся главной опорой бренда, что, вероятно, и подтолкнуло компанию к расширению линейки.

Mitsubishi полностью раскроет детали обновления Outlander 28 февраля.