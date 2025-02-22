Infinix Note 50 Series скоро начнут продавать в Индонезии

Прошёл почти год с момента выпуска смартфонов Infinix Note 40 Series. Из этого следует, что серия Note 50 уже не за горами. Ждать новых устройств осталось совсем недолго.

Infinix официально начала рекламировать серию Note 50 в Индонезии и объявила, что устройства будут представлены 3 марта. Также опубликован снимок одного из модулей камер.

Помимо даты и того факта, что в смартфоны будет внедрён ИИ в той или иной форме, что уже не является большим сюрпризом, официальных деталей больше нет.

В прошлом году выпустили множество вариаций Note 40, а именно семь. Так может случиться и на этот раз, но не все модели могут выйти одновременно.

Благодаря недавней сертификации FCC известно, что Note 50 будет иметь толщину 9 мм, поддержку NFC, двухдиапазонного Wi-Fi и проводной зарядки мощностью 45 Вт.