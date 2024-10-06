Компания Infinix, похоже, решила вернуть тренд на очень тонкие смартфоны. Её модель Hot 50 Pro Plus будет очень тонкой по современным меркам. Вероятно, самым тонким за последние годы.

Сегодня рынок смартфонов продолжает развиваться стремительными темпами, и одна из последних тенденций — это возвращение к ультратонким устройствам. Компания Infinix решила возродить тренд на очень тонкие смартфоны, представив модель Infinix Hot 50 Pro Plus. Этот смартфон станет одним из самых тонких на современном рынке, что привлекает внимание поклонников высоких технологий.

Главное, что выделяет Infinix Hot 50 Pro Plus среди конкурентов, — это его тонкий корпус, который составляет всего 6,8 мм. Для сравнения, большинство современных смартфонов имеют толщину около 8–10 мм. Хотя этот показатель не достиг рекордных значений десятилетней давности, когда на рынке наблюдался всплеск сверхтонких устройств, он всё же впечатляет. На сегодняшний день только некоторые складные модели в разложенном состоянии могут конкурировать по тонкости с новым устройством Infinix.

В основе Infinix Hot 50 Pro Plus лежит процессор Helio G100, который по своим характеристикам близок к популярному Helio G99. Это мощный чипсет, обеспечивающий отличную производительность для повседневных задач и игр. Helio G100 обладает улучшенной энергоэффективностью, что позволяет смартфону дольше работать на одном заряде батареи, несмотря на его компактные размеры.

Одной из важных характеристик Infinix Hot 50 Pro Plus является его AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Такой экран обеспечивает невероятную плавность анимаций и быструю реакцию на действия пользователя, что особенно важно для геймеров и любителей мультимедийных развлечений. AMOLED-технология также гарантирует глубокие чёрные цвета и яркие оттенки, делая изображение на экране более насыщенным и реалистичным.

Новый смартфон Infinix предложит пользователям 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Это обеспечивает достаточно пространства для хранения больших объёмов данных, фотографий, видео и приложений, а также высокую производительность при многозадачности. Благодаря такому объёму памяти, пользователи смогут одновременно запускать несколько приложений без замедления работы устройства.

Если сравнить Infinix Hot 50 Pro Plus с другими моделями линейки, например, с Hot 50 4G, можно заметить схожие характеристики, однако новая модель значительно тоньше. В то время как Hot 50 4G также отличается тонким корпусом, Pro Plus делает ещё один шаг вперёд, предлагая ещё более элегантный дизайн без ущерба для производительности и функциональности.