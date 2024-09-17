Приближается дата поступления в международную продажу аппарата Infinix Zero Flip

В недалёком будущем по всему миру начнутся продажи складного смартфона Infinix Zero Flip. Это первый для данного производителя аппарат подобного рода, который ожидается до конца месяца. Недавно был опубликован баннер, благодаря чему можно ознакомиться с дизайном, цветовыми вариантами и основной функциональностью устройства. Вьетнамская розничная сеть Queen Mobile опубликовала в социальных сетях характеристики этого устройства.

Здесь ожидается основной экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Дополнительный экран относится к тому же типу при размере 3,64 дюйма с частотой 120 Гц. Внешний экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass.

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020, с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора составляет 4590 мАч, поддерживается зарядка мощностью 70 Вт. Ожидается единственная конфигурация — 8/512 ГБ.

Сзади находятся две камеры: основная на 50 Мп и другая на 10,8 Мп. Разрешение передней камеры составит 12 Мп. Передняя и задняя камеры будут поддерживать съёмку видео в 4K при 30 кадрах/с.

Имеются два стереодинамика, два микрофона и поддержка DTS, Hi-Res Audio и сертификации TUV. Среди стандартов связи представлены 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB-C. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Установлен Android 14 с программной оболочкой XOS 14.5 и поддержкой возможностей ИИ. Предлагаются чёрные и розовые цветовые варианты.