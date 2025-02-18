Ёмкость аккумулятора в OnePlus 13 Mini может превосходить Galaxy S25 Ultra

Появились новые слухи относительно предполагаемых планов по батарее для возможного смартфона OnePlus. Пост от инсайдера Digital Chat Station утверждает, что OnePlus планирует оснастить смартфон OnePlus 13 Mini аккумулятором флагманского уровня. Источник предполагает, что это устройство будет первым аппаратом с «маленьким экраном», который получит батарею ёмкостью 6000 мАч.

Этот пост продолжил предыдущие утверждения, согласно которым телефон с экраном 6,3 дюйма получит батарею ёмкостью более 6000 мАч в «первой половине» 2025 года. Один из читателей поинтересовался, будет ли устройство иметь толщину около 9 мм, чтобы разместить такую большую батарею. Источник ответил «нет».

OnePlus приложила немало усилий для создания более крупных батарей, которые не занимают много места, например, с новой технологией Glacier. Китайский производитель обсудил эту технологию прошлым летом, заявив, что она использует «кремниево-углеродный анод» для производства батарей ёмкостью 6000 мАч или даже 6100 мАч. Эти новые батареи поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт с обещанием удержания 80% ёмкости батареи после четырёх лет использования.

Эта технология была применена в OnePlus Ace 3 Pro и флагманской модели OnePlus 13.

OnePlus делает шаги для дальнейшего улучшения своих батарей, а Samsung пока только пытается догнать её. Компания, по сообщениям, рассматривает кремниево-углеродные батареи для следующей волны телефонов Galaxy S, которые застопорились в плане ёмкости батарей и мощности зарядки 45 Вт.

Другие слухи о OnePlus 13 Mini утверждают, что устройство будет оснащено двойной камерой, состоящей из основного объектива 50 Мп и телеобъектива 50 Мп с 2x зумом. Смартфон может получить процессор Snapdragon 8 Elite и плоский экран OLED размером 6,3 дюйма.