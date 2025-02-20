Oppo превзошла Samsung с новым складным смартфоном

В четверг компания Oppo официально представила складной смартфон Find N5 с рекордными характеристиками. Это самый тонкий в мире складной смартфон книжного формата. Его толщина составляет 8,93 мм в сложенном состоянии и 4,21 мм в разложенном. Это чуть тоньше, чем 9 мм у Honor Magic V3, но более чем на 3 мм тоньше, чем Galaxy Z Fold 6.

Такой тонкий корпус сочетается с весом всего 229 г. Это делает складной смартфон всего на два грамма тяжелее iPhone 16 Pro Max. Несмотря на ультратонкий дизайн, Oppo почти ничего не урезала.

Find N5 работает на 7-ядерной версии Snapdragon 8 Elite в сочетании с 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища. Устройство поставляется с ColorOS 15.0.1 на Android 15 и с аккумулятором 5600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт через USB-C и беспроводной зарядки 50 Вт на совместимых зарядных устройствах AirVOOC. Для сравнения, Galaxy Z Fold 6 использует аккумулятор 4400 мА·ч, несмотря на существенную разницу в толщине.

Внешний дисплей Oppo Find N5 — 6,62-дюймовая панель LTPO OLED с использованием нанокристаллического стекла. Внутренний дисплей — 8,12-дюймовая панель LTPO OLED с соотношением сторон 9,9:9. Конструкция шарнира значительно снижает складку на дисплее, которую компания называет «почти невидимой».

Среди камер есть основная 50-Мп Sony LYT-700, сверхширокоугольная 8-Мп и телеобъектив 50-Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм и 3-кратным оптическим зумом.

Oppo Find N5 выходит одновременно по всему миру и в Китае. Стоимость складного устройства в Сингапуре (где проходила презентация) составляет около $1870.