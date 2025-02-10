Появилось изображение смарт-часов Oppo Watch X2

Компания Oppo недавно подтвердила дату релиза своего следующего премиального складного смартфона. Модель Find N5 дебютирует в Китае 20 февраля. Этот складной телефон выйдет не один, так как вместе с ним будет представлена и новая модель смарт-часов Oppo Watch X2.

Объявляя дату выпуска, Oppo поделилась первым официальным изображением устройства. Этот тизер раскрыл полный дизайн, демонстрируя круглый циферблат и дисплей, как и ожидалось.

Сейчас Oppo Find N5 и Watch X2 уже доступны для предварительных заказов на китайском рынке. Также есть вероятность, что эта модель умных часов будет выпущена на глобальном рынке под названием OnePlus Watch 3 Pro. Согласно имеющимся данным, Oppo Watch X2 получат титановый безель. Тизеры показывают на как минимум три цветовых варианта с соответствующими ремешками. Это серебристый, синий и чёрный варианты.

Часы выйдут с поддержкой функции напоминания о риске гипертонии, отслеживания частоты сердечных сокращений с помощью ЭКГ, картирования температуры запястья и других возможностей мониторинга здоровья и физической активности. Ожидается, что часы будут доступны в размере 46 мм с дисплеем OLED, поддержкой eSIM, аккумулятором ёмкостью около 648 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт, GPS, NFC, защитой 5ATM и IP68.