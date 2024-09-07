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Volvo официально представила обновленный кроссовер XC90
Несмотря на то, что модель вышла в 2015 году, компания пока не собирается выпускать преемника – на этот раз все ограничилось умеренным рестайлингом.

Volvo представила обновленную версию своего флагманского кроссовера XC90. Хотя эта модель была запущена в 2015 году, компания не планирует выпускать ее преемника, ограничившись лишь умеренным обновлением.

Первое обновление произошло в 2019 году и не отличалось кардинальными изменениями. Аналогично текущему рестайлингу, кроссовер получил новую решетку радиатора, обновленные фары и улучшенные материалы интерьера. Одним из главных обновлений стала медиасистема с 11,2-дюймовым экраном, заменившая предыдущий 9-дюймовый, с увеличенной быстрой реакцией. Также добавлены новые подстаканники и усовершенствованная беспроводная зарядка для смартфонов.

Теперь Volvo XC90 предлагается только с гибридными силовыми установками. В топовой версии T8 установлен 310-сильный ДВС и 145-сильный электромотор, обеспечивающие запас хода на чистом электричестве до 70 км. Для сравнения, гибриды Volkswagen Tiguan и Range Rover имеют запас хода до 113 км.

Кроме того, доступны «мягкие» гибриды с мощностью 250 и 300 л.с., которые отличаются улучшенной звукоизоляцией и доработанными подвесками.

Обновленный Volvo XC90 также получил ряд технологических улучшений, среди которых улучшенные системы помощи водителю и безопасность. Теперь в стандартной комплектации предлагаются функции, такие как адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и система удержания в полосе. Эти новшества делают поездки более комфортными и безопасными, позволяя водителю меньше беспокоиться о потенциальных опасностях на дороге.

Внутреннее пространство кроссовера стало еще более удобным благодаря увеличенному количеству подстаканников и продуманному дизайну салона. Каждый элемент интерьера отличается качественными материалами и тщательно продуманным эргономичным дизайном, что обеспечивает максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров. Новый медиаплеер, который поддерживает различные форматы, обеспечивает легкий доступ к мультимедийному контенту и навигации.

Клиенты теперь могут выбрать между несколькими вариантами отделки, что добавляет индивидуальности и позволяет каждому владельцу настроить свой автомобиль под личный стиль. Обновленный Volvo XC90 не только продолжает традиции шведского бренда, но и вносит свежие идеи в мир люксовых кроссоверов.

#адаптивный круиз-контроль #системы помощи водителю #электромотор #медиасистема #звукоизоляция #обновление 2023 #volvo xc90 #гибридные установки #люксовый кроссовер #улучшенные материалы интерьера
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