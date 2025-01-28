В этой версии добавлены новые функции, такие как передача в одно касание с iOS и новые водяные знаки для фотографий.

27 января 2025 года пользователи смартфонов OnePlus Ace 3V и Ace 3 Pro получили долгожданное обновление до версии ColorOS 15.0.0.500. Это обновление принесло ряд новых функций и улучшений, которые значительно расширили возможности устройств.

Одной из самых заметных новинок стала функция передачи данных в одно касание между устройствами OnePlus и iOS. Теперь пользователи могут легко обмениваться изображениями и файлами, просто прикоснувшись своими устройствами друг к другу. Это значительно упрощает процесс обмена данными между разными платформами. В фотоальбом добавлен новый инструмент - мастер водяных знаков. Эта функция позволяет пользователям создавать персонализированные водяные знаки для своих фотографий, добавляя уникальный стиль.

Обновление также принесло ряд улучшений в области ИИ: оптимизировано визуальное восприятие голосовых сводок ИИ, улучшены документы ИИ и заметки ИИ, усовершенствованы сводки вызовов ИИ и интегрирован интеллектуальный язык проектирования ИИ для улучшения визуальной согласованности. Также разработчики уделили внимание оптимизации работы приложений, снизив задержки в определённых сценариях использования. Это сделало работу устройств ещё более плавной и отзывчивой. Обновление также включает в себя улучшения стабильности системы и обновлённые исправления безопасности Android до января 2025 года, что повышает общую безопасность устройств.