Huawei объявляет дату глобального запуска тройного складного Mate XT Ultimate

Складные мобильные устройства с тремя экранами могут стать следующим большим трендом. Huawei пытается опередить конкурентов, выпуская аппарат Mate XT Ultimate. Теперь у тройного складного Mate XT Ultimate есть дата запуска.

Поскольку складные устройства стали надёжным форм-фактором, производители стремятся пойти дальше — к тройному складыванию. Такой дизайн позволяет получить ещё один дополнительный размер экрана, делая устройство более универсальным по сравнению с обычными складными моделями. Его можно использовать в закрытом виде с небольшим дисплеем или развернуть, как классический складной смартфон-книжку, чтобы открыть большой экран. Кроме того, его можно развернуть ещё дальше, приближаясь по размерам к планшету.

Huawei уже некоторое время намекает на глобальный выпуск Mate XT Ultimate, однако потенциальные покупатели ждали официального подтверждения. В Twitter компания опубликовала тизер-видео, в котором Mate XT Ultimate был показан рядом с Mate X6 как один из двух смартфонов, запланированных к выпуску в 2025 году. В конце видео указана вероятная дата запуска — 18 февраля 2025 года.

Презентация пройдёт в Куала-Лумпуре. При этом устройство уже доступно в Китае, но теперь его получат и другие регионы. В США запуск, скорее всего, не состоится, но Европа и ряд других стран, вероятно, включены в список.

Mate XT Ultimate станет важным шагом для складных устройств. Другие компании, такие как Samsung, уже работают над собственными вариантами подобных устройств тройного складывания. Это практически повторяет ситуацию с появлением складных смартфонов-книжек. После пары лет с прототипами, доступными публике, такие устройства могут стать ещё одним вариантом при выборе смартфона.

Huawei не раскрыла цену или точные сроки выхода, однако можно предположить, что Mate XT Ultimate будет стоить около $2800.