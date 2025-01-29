Патент Huawei описывает управление носимыми устройствами разными пальцами

Компания Huawei ведёт работу над новой технологией, способной изменить способ взаимодействия с будущими смарт-часами. Недавно появился патент, который демонстрирует 3D-датчик отпечатков пальцев, поддерживающий многофункциональные жесты.

Патент раскрывает новый сенсор, который не только считывает отпечатки пальцев, но и поддерживает многоцелевые жесты. Один из эскизов показывает, что весь экран может считывать отпечаток пальца пользователя. Сенсор позволит сканировать отпечаток пальца на 360 градусов, что даёт возможность выполнять различные действия, которые пользователи смогут настраивать.

Благодаря этой технологии 3D-отпечатков пальцев пользователи смогут выполнять различные задачи с помощью каждого пальца. Например, большой палец может быть зарегистрирован как кнопка «назад», в то время как указательный палец будет запускать опцию вызова. Сенсор может также поддерживать жесты для управления яркостью экрана или уровнями громкости. Это демонстрируется на другом изображении, где пользователь поворачивает палец по часовой или против часовой стрелки на сенсоре для регулировки яркости и громкости.

Huawei запатентовала эту технологию, но это не даёт гарантии того, что она в итоге найдёт применение в реальных устройствах.