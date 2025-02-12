Samsung Galaxy A56 должен быть представлен в марте

В этом месяце компания Samsung, как ожидается, выпустит несколько бюджетных моделей смартфонов, таких как Galaxy F06 и A06. В прошлом марте были представлены аппараты Galaxy A55 и A35, в марте этого года ждут Galaxy A56 и A36. В преддверии этого события инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения Galaxy A56, демонстрируя его дизайн и цветовые варианты.

Снимки показывают, что смартфон будет доступен как минимум в четырёх цветах: сером, розовом, чёрном и зелёном. Чертежи смартфона, появившиеся в ноябре, раскрыли обновлённый дизайн. Новые изображения подтверждают его, демонстрируя переработанный модуль камеры.

Задний модуль камеры представляет собой единый выступающий блок, в котором размещены три сенсора. Рядом расположен модуль светодиодной вспышки. Смартфон продолжает использовать концепцию Key Island, впервые появившуюся у предшественника в прошлом году. Она представляет собой заметный выступ на правой грани, где расположены кнопки питания и регулировки громкости. Сообщается, что задняя панель устройства выполнена из стекла.

Что касается корпуса, Galaxy A56, как утверждается, имеет алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель. Спереди устройство оснащено экраном AMOLED с отверстием под камеру и тонкими рамками, за исключением нижней.

Ожидается, что A56 получит панель Dynamic AMOLED 6,7 дюйма с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и встроенным сканером отпечатков. Устройство будет работать на чипе Exynos 1580 в сочетании с объёмом оперативной памяти до 12 ГБ и хранилищем до 256 ГБ. Предположительно, смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Ожидается передняя камера с разрешением 12 Мп, основная — 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная — 12 Мп и макрообъектив — 5 Мп. Также ожидается программная оболочка One UI 7 на Android 15.