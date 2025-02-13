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HMD выпустила бюджетный смартфон Aura² на чипе UNISOC SC9863A
HMD Aura² обещает возможность самостоятельной починки

HMD Global представила HMD Aura² — преемника Aura, выпущенного во втором квартале прошлого года. Хотя этот телефон не может похвастаться впечатляющими характеристиками, он может прослужить пользователям максимально долго. К тому же можно будет самостоятельно ремонтировать телефон (например, заменить разбитый экран без необходимости покупать новый) с помощью запчастей от iFixit.

Телефон оснащён процессором UNISOC SC9863A, 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Установлена система Android 14 (Go edition), созданная для обеспечения плавной и эффективной работы на бюджетных смартфонах. Хотя основные характеристики не впечатляют, лёгкое программное обеспечение позволяет без проблем выполнять базовые задачи, такие как потоковая передача видео.

Аппарат оснащён 6,52-дюймовым экраном HD (576 × 1280), который поддерживает стандартную частоту обновления 60 Гц. Яркость экрана достигает 460 нит, что позволяет использовать устройство под прямыми солнечными лучами. Интерфейс не перегружен анимацией, поэтому скромной частоты должно быть достаточно.

Отличительной чертой устройства является наличие разъёма для наушников 3,5 мм. Это позволяет обойтись без приобретения дорогих Bluetooth-наушников. Среди камер есть задняя 13-Мп и передняя 5-Мп. Опубликованные компанией примеры снимков выглядят неплохо с учётом ценовой категории.

HMD Aura² выпускается в двух цветах — чёрном (Shadow Black) и фиолетовом (Electric Purple). Стоимость составляет $106, продажи должны стартовать 13 марта.

#смартфоны #hmd
Источник: gizmochina.com
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