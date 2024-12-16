Смартфон HMD Arc предлагает базовую функциональность, боковой сканер отпечатков пальцев и защиту IP52/IP54 от пыли и брызг.

Компания HMD Global представила смартфон HMD Arc. Это устройство, предназначенное для тех, кто ищет доступный аппарат с базовой функциональностью. Хотя цена и дата начала продаж пока не раскрыты, характеристики указывают на недорогой вариант начального уровня.

HMD Arc получил экран 6,52 дюйма HD+ LCD с частотой 60 Гц и соотношением сторон 20:9. Экран имеет каплевидный вырез, в котором расположена камера.

Устройство работает на процессоре Unisoc 9863A с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Поддерживается установка карт памяти microSD. Устройство создано для выполнения базовых задач, таких как веб-сёрфинг, социальные сети и лёгкие игры. На нём установлена Android 14 Go, что обеспечивает плавную работу на таких недорогих аппаратах. Эта облегчённая версия Android предоставляет эффективный пользовательский опыт, особенно для новичков или тех, кто переходит с устаревших устройств.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч обеспечит работу в течение полного дня. Скорость зарядки в 10 Вт может быть недостатком для пользователей, привыкших к более быстрым технологиям зарядки.

Сзади есть две камеры: основная — 13 Мп и дополнительная. Передняя камера 5 Мп подходит для простых селфи и видеозвонков.

Несмотря на доступную цену, HMD Arc не лишён механизмов безопасности. Боковой сканер отпечатков пальцев и защита IP52/IP54 от пыли и брызг делают смартфон более привлекательным. Обещание HMD Global двухлетних обновлений безопасности — редкое явление в сегменте бюджетных смартфонов.