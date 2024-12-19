Готовится к релизу смартфон средней ценовой категории HMD Orka

Следующий смартфон среднего уровня производства компании HMD Global с кодовым названием Orka был описан в утечке. Она показала яркий дизайн и многообещающие характеристики. Известный инсайдер @smashx_60, хорошо зарекомендовавший себя точной информацией о продуктах HMD, поделился первыми изображениями и сведениями об устройстве.

HMD Orka имеет более традиционный дизайн по сравнению с предыдущей моделью бренда — HMD Skyline. На изображениях можно увидеть синие, зелёные и фиолетовые цвета на задней панели.

На задней стороне расположена основная камера с разрешением 108 Мп. Это подтверждается надписями на модуле. Второй объектив, по слухам, может быть либо сверхширокоугольной камерой, либо макрокамерой. Спереди находится камера 50 Мп с апертурой f/2.0. HMD Skyline также оснащён передней камерой 50 Мп.

Orka получил экран 6,78 дюйма IPS с разрешением 1080p+ и частотой 120 Гц. Это отличие от p-OLED на Skyline с диагональю 6,55 дюйма. Хотя переход на IPS может говорить о более доступной ценовой категории, размер экрана и частота обновления обеспечивают приличное для этой ценовой категории качество изображения.

Внутри должен использоваться процессор Qualcomm с поддержкой 5G, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт через USB-C.

В отличие от HMD Skyline, который продаётся за £329,99 и оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 2, а также тройной камерой, Orka должен быть дешевле. Отсутствие телеобъектива и использование экрана IPS подтверждают это предположение.