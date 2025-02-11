Apple в очередной раз перенесла выпуск нового поколения ноутбуков MacBook Air

Отчёт от цепочки поставок Samsung Display подтверждает ожидания, что первые модели OLED MacBook Pro выйдут в 2026 году. В нём говорится, что компания в настоящее время работает над первыми образцами дисплеев и ожидает старта полномасштабного производства в следующем году.

В отчёте также говорится, что ждать появления первых моделей MacBook Air с OLED-экранами придётся дольше, чем ожидалось. Нынешние экраны MacBook Pro представляют собой тип IPS LCD с мини-светодиодной (Mini-LED) подсветкой — это более старая технология дисплеев, получившая обновление благодаря более точно управляемой подсветке.

Изначально между аналитиком Apple Мин-Чи Куо и аналитиком рынка дисплеев Россом Янгом были разногласия по поводу того, когда MacBook Pro перейдут на OLED. Куо предполагал 2025 год, в то время как Янг говорил о 2026-м. Однако в прошлом году Куо уступил Янгу, согласившись, что 2026 год — более вероятная дата.

Опубликованный в The Elec отчёт о цепочке поставок содержит достаточно подробностей, чтобы фактически подтвердить эту информацию. В нём говорится, что Samsung Display в настоящее время разрабатывает образцы OLED-панелей для MacBook Pro и перейдёт к производству в следующем году, причём Apple станет основным заказчиком.

Используя первый завод, компания планирует выпускать панели для Apple OLED MacBook Pro, релиз которого ожидается в 2026 году. Прогнозируемые поставки OLED MacBook Pro составляют от 3 до 5 млн единиц в год.

Ожидается, что в рамках перехода на OLED MacBook Pro получит «полный редизайн», в котором вырез будет заменён на отверстие под веб-камеру, а корпус станет тоньше и легче.

Прежние отчёты указывали, что Apple планирует перевести MacBook Air на OLED в 2027 году, однако более поздние источники сообщали, что срок был сдвинут на 2028 год.

Сегодняшний отчёт ещё более пессимистичен: в нём говорится, что Apple перенесла дату как минимум на 2029 год. Даже когда это произойдёт, ожидается, что MacBook Air получит более старую и менее продвинутую OLED-панель по сравнению с MacBook Pro.

Также ожидается, что OLED MacBook Air получит стандартный однослойный дисплей вместо более совершенного двухслойного (Two-Stack Tandem), который будет у MacBook Pro. Однослойные дисплеи имеют один слой красного, зелёного и синего цветов, тогда как двухслойные OLED-дисплеи (Two-Stack Tandem) содержат второй слой RGB. Два слоя, расположенные друг над другом, повышают яркость экрана, а также увеличивают его долговечность.