Lexus GX 2025 в США предлагается по цене от $65285

Была названа стоимость автомобилей серии Lexus GX 2025 года, а также описаны небольшие изменения стандартных характеристик и оборудования. Цены значительно выросли по всему модельному ряду, включая увеличение более чем на $3000 для наиболее экстремальных моделей. На это есть веская причина, выгодная для тех, кто будет использовать этот премиальный внедорожник по его прямому назначению.

«Близнец» Toyota Land Cruiser теперь стоит от $65285, что на $1085 больше, чем в предыдущем модельном году. Самое значительное повышение цены наблюдается у моделей Overtrail и Overtrail+, которые теперь стоят от $72 930 и $80 395 соответственно. Другие комплектации получили лишь незначительное увеличение на $500. Overtrail+ теперь стоит дороже, чем комплектация Luxury, тогда как в 2024 году цены на них были сходными.

Большое повышение цен для комплектаций Overtrail и Overtrail+ объясняется стандартным увеличением клиренса на один дюйм, что повышает дорожный просвет до 9,84 дюйма. Оба варианта оборудованы электронно управляемым задним блокируемым дифференциалом, системой Crawl Control, ассистентом спуска с горы, системой Multi-Terrain Select, панорамным монитором Multi-Terrain и системой электронной кинетической динамической подвески (E-KDSS) — всё это работает в комплексе для улучшения внедорожных характеристик GX.

Lexus делает настройки памяти стандартом для всей линейки. Даже в базовой комплектации Premium можно сохранять настройки сидений, рулевого колеса и боковых зеркал без дополнительной оплаты. Центральный дифференциал с ограниченным скольжением Torsen и система Lexus Safety System+ 3.0 также являются стандартным оборудованием для всех моделей GX.

Большинство характеристик 2024 года перенесены на 2025 год, включая 3,4-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 349 л. с. (мощнее, чем предыдущий V8) и 650 Н·м крутящего момента. Этот двигатель работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift. GX пока не получил гибридную установку I-Force Max.

Lexus GX 2025 года по-прежнему будет собираться на заводе Tahara в Японии.