DeepSeek начинает привлекать внимание производителей устройств

Samsung выпустила свой флагманские смартфоны Galaxy S25 с акцентом на новых или улучшенных функциях искусственного интеллекта. Китайские производители смартфонов также не проходят мимо подобной функциональности и пытаются догнать или превзойти Samsung в гонке ИИ благодаря китайскому же чат-боту DeepSeek. Уже сообщалось, что несколько компаний, включая Huawei, Honor и Oppo, сотрудничают с DeepSeek, чтобы сделать своих голосовых ассистентов умнее и функциональнее. Теперь Nubia также объявила о сотрудничестве с DeepSeek.

DeepSeek не так давно стал самым значительным событие в сфере ИИ со времён запуска ChatGPT. DeepSeek более эффективен в работе (что важно, поскольку крупные технологические гиганты уже строят огромные электростанции для питания своих серверов ИИ), превосходит GPT-4o в тестах и поставляется с открытым исходным кодом, а значит, доступен для всех.

По словам президента Nubia Ни Фэя, компания стремится к более глубокой интеграции DeepSeek в свою программную оболочку. Nubia всё больше фокусируется на внедрении ИИ в смартфоны, и это сотрудничество может стать большим шагом вперёд. Официальный представитель компании отметил, что, в отличие от других производителей, сотрудничающих с DeepSeek, Nubia намерена «глубоко встроить DeepSeek в систему», что позволит задействовать все 671 млрд параметров модели.

Похоже, компания планирует запускать модель непосредственно на устройстве, что даёт ряд преимуществ, включая работу без интернета и защиту данных.

Nubia Z70 Ultra станет первым смартфоном, который получит интеграцию DeepSeek, и разработка уже идёт. Этот телефон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, кремний-углеродным аккумулятором 6150 мАч с и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.