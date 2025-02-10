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Пятидверный Suzuki Jimny Nomade в Японии за четыре дня заказали на три с половиной года
Suzuki Jimny Nomade последнего поколения тепло приняли на родине

Автопроизводитель Suzuki был вынужден временно приостановить приём заказов на модель Jimny Nomade в Японии. Спрос оказался настолько высоким, что производство не справляется. Пятидверная версия компактного внедорожника сразу же вызвала ажиотаж, и всего за четыре дня после объявления о запуске модели Suzuki получила 50 000 заказов. Поскольку производственные линии компании способны выпускать только 1 200 автомобилей в месяц, покупателям, оказавшимся в конце очереди, придётся ждать до трёх с половиной лет, прежде чем они смогут получить свой автомобиль. Это дольше, чем ожидание GT3 RS.

Suzuki Jimny существует с 1970 года, изначально будучи внедорожником класса кей-кар, но затем увеличился в размерах для рынков за пределами Японии. Третье поколение стало самым известным в мире, особенно на Западе, где оно продавалось под именем Suzuki Samurai. Этот компактный внедорожник приобрёл культовый статус благодаря своей проходимости. Четвёртое поколение дебютировало в 2018 году, сочетая ретро-стиль с современным дизайном, напоминающим классический Land Rover Defender. Оно оснащено рамной конструкцией, жёсткой подвеской с неразрезными мостами и пружинами, механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Хотя удлинённая пятидверная версия Jimny на зарубежных рынках уже некоторое время была доступна, Suzuki явно недооценила спрос на неё в Японии. Jimny Nomade делает этот компактный внедорожник более практичным для повседневного использования благодаря дополнительным дверям и увеличенному пространству в салоне, прибавляя 34 см к длине трёхдверной версии. Jimny Nomade имеет длину всего 390 см. Для сравнения, Mini Cooper — один из самых маленьких автомобилей в США — имеет длину 387 см.

Jimny Nomade производится в Индии, где он не стал большим хитом. Индийские покупатели не сочли Nomade выгодным приобретением по сравнению с конкурентами, что вынудило Suzuki значительно снизить цены. Возможно, это одна из причин, по которой компания не ожидала такого ажиотажа.

«Мы приносим извинения клиентам, рассматривающим покупку Jimny Nomad, в связи с приостановкой приёма заказов. Большое спасибо за интерес к нашей продукции, — говорится на официальном сайте Suzuki. — Jimny Nomad был очень хорошо принят, и мы получили заказы в количестве, значительно превышающем наши производственные возможности. В результате мы временно приостанавливаем приём заказов. Мы сообщим дополнительную информацию о возобновлении заказов, учитывая ситуацию с производством в будущем. Мы искренне приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание».

Похоже, у Suzuki появилась настоящая золотая жила, если компании удастся открыть новые производственные линии в Индии, Японии или обеих странах. Если бы Suzuki была небольшой компанией, попытка извлечь выгоду из краткосрочного ажиотажа была бы серьёзным риском. Однако, несмотря на отсутствие автомобильного бизнеса в США и некоторых других крупных рынках, Suzuki Motor Corporation в 2024 году всё ещё занимала десятое место среди крупнейших автопроизводителей мира по объёму продаж. Китайский автопроизводитель BYD в 2024 году обошёл Suzuki, заняв девятое место.

#автомобили #suzuki
Источник: carbuzz.com
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