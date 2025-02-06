Vivo X200 Ultra может стать одним из лучших камерофонов года

Смартфон Vivo X200 Ultra призван стать флагманским камерофоном китайского производителя на 2025 год. Его задачей будет конкурировать с аппаратами вроде Xiaomi 15 Ultra и Oppo Find X8 Ultra. В уже удалённом посте на Weibo известный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о камерах X200 Ultra.

Устройство получит основную камеру с разрешением 50 Мп с сенсором типа размером 1/1,28 дюйма. Будет сверхширокоугольная камера 50 Мп с сенсором 1/1,28 дюйма и перископический телеобъектив 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма.

Также сообщается, что аппарат станет обладателем экрана LTPO OLED 6,8 дюйма с разрешением 2K и минимальными изгибами по сторонам, с чрезвычайно узкими рамками и круглым выступом камер.

Ожидается, что X200 Ultra представят в марте или апреле. К сожалению, он не будет продаваться официально за пределами Китая.