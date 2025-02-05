Vivo X200 Pro Mini готовят к международному релизу

Известный инсайдер Йогеш Брар написал в Twitter (ныне X, заблокирован в РФ) о выходе смартфона Vivo X200 Pro Mini и сообщил, что аппарат будет стоить около 70000 рупий, что составляет примерно $804. Учитывая, что телефон уже был выпущен в Китае в октябре прошлого года, можно с уверенностью сказать, что характеристики известны достаточно хорошо.

Vivo X200 Pro Mini имеет алюминиевую рамку и весит около 187 г. Установлен экран LTPO AMOLED 6,31 дюйма с частотой 120 Гц, разрешением 1,5K и пиковой яркостью 4500 нит. Он не совсем «мини», но достаточно компактный, чтобы конкурировать с другими небольшими Android-смартфонами, такими как Galaxy S25.

Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 9400 и Android 15. Имеется защита IP68+IP69 от воды и пыли, как у OnePlus 13.

Флагманские смартфоны Vivo известны своими передовыми камерами. Можно предположить, что этот аппарат не станет исключением, особенно если он будет похож на старший X200 Pro. Новинка получит тройную камеру: основную 50 Мп, ультраширокоугольную 50 Мп и перископический телеобъектив 50 Мп с 3-кратным оптическим увеличением и 100-кратным цифровым зумом. Спереди установлена ультраширокоугольная селфи-камера 32 Мп с поддержкой записи видео в 4K.

Смартфон получил достаточно крупную (по меркам своего размера) батарею ёмкостью 5700 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной 30 Вт. Будут предложены конфигурации: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1024 ГБ. Смартфон выйдет в четырёх цветах: чёрном, белом, зелёном и розовом.