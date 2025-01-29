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Vivo V50 может стать самым тонким смартфоном с батареей 6000 мАч
Vivo V50 становится всё ближе к анонсу

Смартфон Vivo V50 недавно появился на платформах сертификации. Хотя официальных заявлений об устройстве пока нет, новая утечка предложила первый полноценный взгляд на Vivo V50 и раскрыла некоторые из его ключевых характеристик и элементов дизайна.

В сертификации NCC, датированной началом января, Vivo V50 показан с обратной стороны, и подтверждён объектив камеры Zeiss. Известный инсайдер Йогеш Брар недавно поделился официальным рекламным постером. Здесь есть круглый модуль камер с двумя сенсорами внутри. Также имеется светодиодная вспышка и логотип Zeiss на объективе камеры.

Брар добавляет, что Vivo V50 будет оснащён дисплеем с изгибами со всех сторон, как у флагманской модели Vivo X200 Pro. На постере изображён смартфон в цвете Rose Red. Одним из самых заметных аспектов дизайна является его тонкий корпус. Инсайдер утверждает, что это может быть самый тонкий телефон с батареей 6000 мАч. V50 может быть модификацией Vivo S20, и поэтому не исключена толщина корпуса в 7,2 мм.

Предстоящий смартфон может работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 3. Vivo придаёт большое значение фотографированию. Йогеш считает, что V50 может предложить переднюю камеру 50 Мп. Сертификация NCC уже подтвердила конфигурации памяти 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ, а также поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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