Новый браузер от Opera призван помогать сохранять концентрацию во время сёрфинга

Компания Opera представила очередной для себя браузер. Цель Opera Air — обеспечить спокойный и сосредоточенный опыт веб-сёрфинга. В отличие от других браузеров, он предлагает дыхательные упражнения, расслабляющие звуки, позитивные цитаты и другие функции, создавая для пользователя атмосферу без стресса. Дизайн браузера адаптируется к разным веб-сайтам благодаря интерфейсу в стиле «матового стекла», который подстраивается под фон просматриваемой страницы.

Opera Air включает в себя специальные упражнения, которые помогают пользователю делать перерывы. Они доступны в боковой панели и включают дыхательные техники для снятия стресса, упражнения на растяжку шеи для уменьшения напряжения, медитации для улучшения концентрации и т. д. Эти упражнения можно активировать с помощью сочетаний клавиш Ctrl+K (на Windows) и Cmd+K (на Mac). Также можно установить напоминания о регулярных перерывах. Часть упражнений озвучена профессиональными дикторами.

Браузер также представляет новую функцию Boosts, использующую бинауральные ритмы для повышения концентрации и релаксации. Слушая в наушниках, пользователь может выбрать один из режимов Boosts: Creativity Boost для генерации идей, Energized Boost для повышения продуктивности или Deep Relaxation для снижения стресса. Opera Air позволяет настраивать три элемента Boost — музыкальный трек, фоновый звук и бинауральные ритмы, а также длительность сеанса. По умолчанию Boosts длятся 30 минут.

На главном экране браузера также есть функция «Цитата дня», предлагающая вдохновляющие мысли при каждом запуске. Заинтересованные в возможностях Opera Air могут скачать его с официального сайта.