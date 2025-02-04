Xiaomi 15 Ultra протестировали в популярном бенчмарке

Смартфон Xiaomi с модельным номером 25010PN30G появился в базе данных Geekbench AI Benchmark. Ожидается, что это глобальная версия Xiaomi 15 Ultra. Смартфон работает под управлением Android 15. Тактовые частоты процессора подтверждают предыдущие утечки, указывая на использование флагманского процессора Snapdragon 8 Elite.

Что касается возможностей NPU, можно ориентироваться на серию Galaxy S25, которая без проблем поддерживает передовые ИИ-функции. Однако реальная производительность ИИ зависит не только от мощности NPU, но и от реализации алгоритмов Xiaomi.

Смартфон будет работать на оболочке HyperOS 2.0, в которой присутствуют ИИ-инструменты. Среди них помощник для написания текстов (автосоставление писем и сообщений), инструмент перевода, функция AI Memo Recording (запись и расшифровка заметок на основе встреч и звонков) и «ИИ-кинообои», позволяющие превращать видео пользователя в динамичные анимированные обои.

По производительности CPU и GPU Xiaomi 15 Ultra показывает впечатляющие результаты: 3180 баллов в одноядерном тесте и 10058 в многоядерном. Это сопоставимо с флагманами, такими как Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 и iQOO 13, которые используют тот же процессор.

Ожидается, что смартфон получит основной сенсор Sony Lytia LYT-900 (1 дюйм), перископ Samsung ISOCELL HP9 200 Мп для съёмок издали и 50 Мп Sony IMX858 для короткофокусного зума. Подобная камера 200 Мп уже использовалась в vivo X200 Pro, демонстрируя превосходство над Galaxy S25 Ultra в качестве зума. Xiaomi 15 Ultra, вероятно, предложит аналогичный уровень детализации при съёмке с увеличением.