Сертификация Xiaomi 15S Pro показала некоторые характеристики

Xiaomi выпустила свой последний смартфон серии S Pro, Xiaomi 12S Pro, ещё в 2022 году. Компания не представила такого аппарата в сериях Xiaomi 13 и 14. Похоже, это случится теперь с серией Xiaomi 15.

Xiaomi 15S Pro уже некоторое время фигурирует в слухах. Ещё в августе в списке IMEI было упомянуто существование устройства с модельным номером 25042PN24C и кодовым названием «dijun».

Теперь этот же модельный номер появился на сайте сертификации 3C, подтвердив ключевую деталь: телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, как и Xiaomi 15 Pro.

Однако одна функция отсутствует в данных сертификации — спутниковая связь. Xiaomi 15 Pro поддерживает двустороннюю спутниковую связь, но остаётся неясным, будет ли это доступно в Xiaomi 15S Pro.

Хотя сертификация даёт некоторое представление об устройстве, такие характеристики, как дизайн, аппаратное обеспечение и длительность обновлений, пока остаются неизвестными. Модельный номер, начинающийся с «2504», может намекать на выпуск в апреле 2025 года, но Xiaomi пока ничего официально не объявляла.

У Xiaomi сейчас плотный график. Ожидается, что флагман Xiaomi 15 Ultra будет представлен в феврале. Это предполагает, что Xiaomi 15S Pro может быть выпущен в рамках отдельного мероприятия позже в этом году.

Xiaomi представила 12S Pro как более премиальную версию Xiaomi 12 Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 8+ Gen 1 вместо Snapdragon 8 Gen 1 из Xiaomi 12, а также улучшенные камеры и экран. Если Xiaomi 15S Pro последует той же стратегии, он может предложить усовершенствования и функции, которые отличат его от стандартного Xiaomi 15 Pro.

С учётом наличия сертификации 3C, Xiaomi 15S Pro постепенно приближается к официальному анонсу.