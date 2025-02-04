Xiaomi Time опубликовала информацию о том, что в январе текущего года компания прекратила поддержку десяти смартфонов. Последний патч безопасности для этих моделей был выпущен 25 января.

Как стало известно благодаря источникам на тематическом ресурсе Xiaomi Time, китайская технологическая корпорация Xiaomi приняла решение прекратить официальную поддержку сразу десяти своих мобильных устройств. Выпуск финального патча безопасности для владельцев этих гаджетов состоялся 25 января текущего года.

Теперь, после завершения официальной поддержки, указанные смартфоны больше не смогут рассчитывать на получение обновлений операционной системы, улучшений прошивки и критических патчей безопасности. В список таких устройств вошли следующие модели:

- Redmi Note 11 SE

- Redmi Note 11S 5G

- Redmi Note 11S

- Redmi Note 11

- Redmi Note 11 5G

- Redmi 10C

- Redmi 10 2022

- POCO M4 Pro

- POCO X4 Pro 5G

Данные смартфоны представляют собой довольно широкую линейку продуктов, многие из которых увидели свет в начале 2022 года. Стандартный период поддержки у Xiaomi обычно длится около трех лет, поэтому завершение официального сопровождения большинства перечисленных устройств выглядит вполне закономерным. Однако стоит отметить два исключения: Redmi Note 11S 5G, вышедший на рынок в марте 2022 года, и Redmi Note 11 SE, появившийся в продаже лишь в самом начале 2023 года.

После завершения официальной поддержки эти смартфоны продолжат работать, но пользователям придется обходиться без новых функций и улучшений безопасности, предоставляемых компанией. Хотя устройства могут оставаться функциональными еще долгое время, отсутствие регулярных обновлений может сделать их менее защищенными перед новыми угрозами кибербезопасности.