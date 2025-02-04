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Анонс карты AMD Radeon RX 9070 ожидается в конце февраля
Radeon RX 9070 грозит стать революцией в сегменте массовых видеокарт

AMD планирует провести мероприятие по запуску серии RX 9070 к концу февраля, официально представив долгожданные видеокарты. Запуск представителей архитектуры RDNA 4 оказался сложным в плане определения точной даты релиза. Изначально ожидалось, что карты выпустят в конце января. Позже сроки сдвинули на март. AMD заявила, что ей нужно больше времени для оптимизации программного обеспечения. Теперь издание Benchlife сообщает, что серия RX 9070 будет представлена в конце февраля, хотя точная дата пока неизвестна.

Если не произойдёт ничего непредвиденного, AMD проведёт пресс-конференцию по RDNA 4 в конце февраля, но подробности ещё уточняются. На этом мероприятии могут представить не только видеокарты серии RX 9070, но и новые процессоры X3D. Это станет первым случаем, когда AMD запускает новые продукты в марте. Быть может, компания хочет оценить, что предложила Nvidia с линейкой RTX Blackwell, и только затем ответить.

AMD представит две видеокарты на архитектуре RDNA 4 — Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Ожидается, что они получат до 16 ГБ видеопамяти. RX 9070 XT будет конкурировать с RTX 4070 Ti, а RX 9070 — с RTX 4070. Основной упор AMD делает на массовый сегмент, поэтому не стоит ожидать конкурента для GeForce RTX 5090.

Исходя из прежних утечек, предстоящий релиз обещает быть впечатляющим, особенно для покупателей в среднем ценовом сегменте.

#amd #видеокарты
Источник: wccftech.com
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