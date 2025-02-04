Миграция геймеров с Intel на AMD усилилась с выходом Ryzen 7 9800 X3D

Генеральный менеджер AMD Дэвид Макафи в интервью для TechPowerUp заявил, что компания столкнулась с огромной востребованностью Ryzen 7 9800X3D. Все запасы процессоров в момент поступления его на рынок были мгновенно сметены, потому в магазинах возник дефицит.

Спустя время спрос не упал, и по настоящий момент любые объемы поставок данного CPU очень быстро раскупаются. Этот факт заставил AMD внести коррективы в экономическую модель, цель которых состоит в дальнейшем наращивании производства процессоров с 3D-кешем в первом и втором квартале 2025 года.

По словам Макафи, недавно ему повезло воочию наблюдать доступные к заказу экземпляры Ryzen 7 9800X3D на Amazon и Newegg. Сейчас же купить игровую "имбу" нет возможности, настолько огромна толпа геймеров, желающих его себе заполучить.

В качестве одной из причин задержки поставок процессора был назван более долгий процесс производства, вследствие необходимости стекирования 3D V-Cache. Макафи заявил, что в 2025 году AMD значительно расширит мощности, отведенные под Ryzen 9000 X3D.

Тем временем, в РФ проблем с доступом к последним компьютерным новинкам не наблюдается. Приобрести как Ryzen 7 9800X3D, так и GeForce RTX 5090 можно в любой момент и практически в любых количествах.