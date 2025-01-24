Очередная версия Mercedes-Benz S-Class ожидается в этом году

Даже самым опытным фотографам-шпионам бывает сложно сделать снимки салонов прототипов новых автомобилей. Они тщательно скрываются, держатся на расстоянии и постоянно находятся в движении, что затрудняет получение детальных снимков интерьера. К счастью, на этот раз удалось запечатлеть интерьер новейшей версии Mercedes-Benz S-Class в исполнении Maybach.

Некоторые изменения обновлённого автомобиля не стали сюрпризом. Огромный дисплей Hyperscreen виден под чехлом, который Mercedes и другие автопроизводители используют для маскировки новых панелей приборов. Видны и физические органы управления.

Так называемый Hyperscreen — это огромная система дисплеев от Mercedes-Benz, которая впервые появилась в EQS, а затем распространилась на другие модели. С размером дисплея до 56 дюймов, включая экран для пассажира, это одна из самых продвинутых информационно-развлекательных систем.

Также можно заметить, что Mercedes-Benz делает шаг назад в плане рулевого колеса. Нынешние модели S-Class используют руль, полностью управляемый сенсорными кнопками. У нового руля есть комбинация сенсорных кнопок и физических элементов управления. Последние, судя по всему, предназначены для управления аудиосистемой и скоростью круиз-контроля.

На приборной панели появилось больше физических элементов управления. Когда Mercedes представил EQS, Hyperscreen имел только виртуальные кнопки на экране. Существующий S-Class имеет несколько физических элементов управления, включая аварийную сигнализацию и регулятор громкости. Похоже, что новая версия также будет иметь хотя бы несколько физических кнопок для таких функций, как регулировка режимов движения и управление камерами. Это значительное изменение. Оно может быть связано с тем, что типичный покупатель этого большого седана принадлежит к более старшей возрастной категории.

Внешние изменения кажутся незначительными, но ожидаемыми для нового Benz. Фирменный дизайн передних и задних фонарей, который распространяется по всей линейке, здесь также присутствует.

Если присмотреться к крыльям, можно заметить больше признаков новых технологий. На каждом переднем крыле расположена небольшая камера. Их позиция кажется странной для замены боковых зеркал, но они могут значительно расширить углы обзора передней камеры. Они также могут быть частью новой версии системы автономного вождения третьего уровня Mercedes-Benz Drive Pilot.

Логотипы Maybach на задних стойках были скрыты, чтобы нельзя было понять, что это за модель. Однако дополнительный разделитель внутри выхлопных труб выдаёт её. Также можно увидеть надпись Maybach на руле на фотографиях интерьера. Официальный анонс ожидается позже в этом году.