Новый проект Tesla предлагает автономное жилье с солнечными панелями и Powerwall

Илон Маск снова привлекает внимание своими смелыми идеями, и на этот раз он по-настоящему удивил мир. Tesla представила проект доступного и экологичного жилья — компактного автономного дома стоимостью всего 10 000 долларов, который работает на солнечной энергии. Этот дом оснащён панелями на крыше и системой Powerwall, которая позволяет ему обеспечивать себя электричеством без зависимости от внешних источников.

Солнечные панели генерируют энергию днём, а Powerwall накапливает её, чтобы в ночное время или в пасмурные дни дом оставался полностью автономным. Это не только помогает сэкономить на коммунальных платежах, но и существенно снижает углеродный след, делая дом экологически чистым.

Кроме того, проект отличается удобством в сборке: благодаря модульной конструкции, такие дома можно быстро возводить даже в самых разных условиях. Это отличное решение для тех, кто ищет недорогой и устойчивый способ обеспечить себе жильё.

Для Маска этот шаг — не просто ещё одна инновация, а реальный вклад в решение глобальных проблем, таких как изменение климата и нехватка доступного жилья. Tesla снова подтверждает, что будущее может быть как экологичным, так и доступным.