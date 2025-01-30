Илон Маск анонсировал запуск полностью самодвижущегося сервиса такси в городе Техас. Проект начнется с корпоративного автопарка.

Во время презентации финансовых результатов за 2024 год Илон Маск объявил о запуске сервиса роботакси в Остине, штат Техас, который запланирован на июнь 2025 года.

Первоначально сервис будет работать только на автомобилях из автопарка компании и будет использовать «неконтролируемую» версию программного обеспечения Full Self-Driving, которая пока находится в стадии разработки. Автомобили будут работать без водителя-человека.

Генеральный директор Tesla уточнил, что компания использует поэтапный подход, ставя во главу всего безопасность: «Вначале мы хотим осторожно поставить ногу в воду, чтобы убедиться, что все идет хорошо», - сказал он во время телефонной конференции.

Выбор Остина не случаен. По данным Bloomberg News, Tesla уже вела переговоры с городскими властями Техаса о запуске сервиса. Кроме того, компания уже тестирует программное обеспечение FSD на своих объектах в Техасе - среде, которая имеет значительно меньшую сложность, чем городские улицы.

Согласно плану расширения, с 2025 года владельцы Tesla смогут добавлять свои автомобили в парк роботакси, подобно Airbnb в секторе недвижимости, но сначала компания намерена решить все операционные вопросы.

Тем не менее, конкуренция очень жесткая. Прямой конкурент Tesla, компания Waymo, уже начала предлагать полностью автономные поездки для избранных пользователей в Остине в конце 2024 года, а в конце этого года планирует расширить спектр услуг.

Как сообщается в отчетах Tesla, выручка автомобильного подразделения снизилась на 6% до 77 миллиардов долларов США по сравнению с 82,4 миллиарда долларов США в 2023 году. Чистая прибыль не по GAAP упала на 23 % до 8,4 млрд долларов, а операционные расходы выросли на 18 % до 10,3 млрд долларов. Показатель рентабельности немного снизился с 18,2 % до 17,9 %. Маск назвал 2025 год «возможно, самым важным годом в истории Tesla».