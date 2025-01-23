В декабре 2024 года Vivo выпустила на индийский рынок модель Y29 5G, а это будет глобальный вариант.

Компания Vivo готовится к выпуску нового смартфона Y29 4G на мировой рынок. Недавно устройство прошло сертификацию на индонезийской платформе SDPPI, что последовало за его появлением в европейской базе данных EEC. Модель Y29 4G с номером "V2434" получила сертификат SDPPI под номером "107253/DJID/2025" и идентификатором PLG "5466". Это подтверждает планы Vivo по выпуску смартфона, хотя точные технические характеристики пока не раскрываются.

Помимо EEC и SDPPI, Vivo Y29 4G также прошёл сертификацию IMEI и CQC. При этом последняя сертификация показала, что устройство будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт. Учитывая историю выпуска предыдущих моделей Y27 4G и Y28 4G, можно предположить, что Vivo Y29 4G может быть представлен в середине 2025 года, вероятно, в июне или июле.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года Vivo уже выпустила на индийский рынок модель Y29 5G. Эта версия оснащена 6,68-дюймовым дисплеем с разрешением 720p и частотой обновления 120 Гц. В его основе лежит 6-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 6300 и операционная система Funtouch OS 14 на базе Android 14. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт и обратной проводной зарядкой. Также смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев. Хотя точные характеристики 4G-версии пока неизвестны, можно ожидать, что некоторые параметры будут схожи с 5G-моделью. Однако, вероятно, произойдут изменения в выборе процессора и возможностях связи.