Приближается дата анонса смартфона Apple iPhone SE 4.

Обновлённый iPhone SE, который может получить название iPhone 16E, должен быть представлен в ближайшую пару месяцев. Ранее в утечке демонстрировалось видео с участием iPhone SE 4. Теперь тот же инсайдер представил новые изображения устройства, включая фотографии рядом с iPhone 16.

Новый iPhone SE может стать дороже своего предшественника, но за это он предлагает множество улучшений. Это первый iPhone SE с современным дизайном: экран от края до края и отсутствие кнопки Home делают iPhone SE 4 внешне похожим на iPhone 14, включая наличие выреза в верхней части экрана.

На задней панели устройства будет лишь одна камера. Это решение могло быть принято ради экономии. Зато телефон получит 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence. По толщине iPhone SE 4 очень близок к iPhone 16, хотя последний выглядит чуть более тонким.

Цветовые варианты, представленные в утечке — белый и чёрный, — выглядят почти идентично iPhone 16, придавая iPhone SE премиальный вид. Новый iPhone SE станет выбором для тех, кто хочет быть в экосистеме iOS, но не готов платить за флагманские функции, которые им не нужны. Ожидается, что стоимость iPhone SE 4 останется в пределах $500, что сделает его серьёзным конкурентом Galaxy S24 FE. К сожалению, наличие одной камеры означает, что запись пространственного видео будет недоступна.

Семь лет программной поддержки для iPhone 16 могут распространиться и на iPhone SE 4. На фоне не самого сильного запуска Galaxy S25 и достаточно посредственных новшеств iPhone 16 у iPhone SE 4 есть шансы стать привлекательной покупкой.