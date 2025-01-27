Apple говорит о превосходстве над Galaxy S25 Ultra по автономности

Galaxy S25 Ultra был официально представлен на минувшей неделе. Samsung опубликовала соответствующий маркетинговый материал, чтобы убедить потенциальных покупателей отказаться от альтернатив и выбрать последний и лучший смартфон своего производства. Одним из главных аргументов для потребителей стало улучшенное время автономной работы. К сожалению, Galaxy S25 Ultra работает меньше, чем iPhone 16 Pro Max. Ёмкость аккумулятора топовой модели остаётся неизменной уже несколько поколений, тогда как китайские производители наращивают ёмкость до 6000 мА·ч и выше.

На странице Galaxy S25 Ultra упоминается о том, как Samsung удалось улучшить время автономной работы своего флагмана. Сочетание аппаратных и программных улучшений позволило смартфону обеспечить время воспроизведения видео в 31 час, несмотря на сохранение ёмкости аккумулятора в 5000 мА·ч, которая остаётся неизменной уже несколько лет.

«Наша передовая технология mDNIe была встроена в специально созданный процессор. Благодаря программной оптимизации время использования аккумулятора увеличено, чтобы вы могли наслаждаться часами просмотра видео».

К сожалению, несмотря на то что время воспроизведения видео на Galaxy S25 Ultra увеличилось, оно всё равно меньше, чем у iPhone 16 Pro Max. Если, конечно, верить данным Apple. iPhone якобы работает 33 часа, на два часа больше. При этом у iPhone меньше ёмкость аккумулятора, она составляет 4685 мА·ч. Это демонстрирует, что чип A18 Pro в сочетании с эффективностью iOS превосходит Snapdragon 8 Elite и One UI 7, работающие на Galaxy S25 Ultra.

Вероятно, Galaxy S25 Ultra потребляет больше энергии из-за использования разогнанной версии Snapdragon 8 Elite. Преимущество мощного процессора заключается в том, что смартфон обогнал iPhone 16 Pro Max в тесте производительности многоядерного процессора в Geekbench 6 на 20%, а в бенчмарке 3DMark Steel Nomad Light — на 36%. Время автономной работы в 31 час при воспроизведении видео всё равно неплохое.