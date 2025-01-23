iPhone SE 4 может быть выпущен весной с модемом Apple

Apple в ближайшие месяцы планирует выпустить смартфон iPhone SE 4. Уже было немало утечек и слухов о том, что iPhone SE 4 будет работать на процессоре A17 Pro, но новый слух говорит об использовании A18. Это поставит устройство в один ряд с линейкой iPhone 16 по производительности.

Информация была опубликована в закрытом аккаунте на X. Там сказано, что бюджетный iPhone будет обладать чипом с идентификатором T8140. Чипы Apple A18 и A18 Pro имеют тот же идентификатор, но следует исключить последний вариант, поскольку компания никогда не будет использовать флагманский чип в бюджетном iPhone.

Помимо iPhone SE 4, в закрытом аккаунте также указано, что планшет iPad Air 7 будет оснащён чипом M3 вместо M4. Это опровергает предыдущие слухи. iPad 11 также планируется выпустить с чипом A16. Если это так, то планшет начального уровня будет единственным устройством, которое будет выпущено без Apple Intelligence. Однако в аккаунте также указано, что все эти устройства будут работать на iOS 18.3 и iPadOS 18.3. Это позволяет оценить сроки анонса.

Apple может представить iPhone SE 4 в апреле или даже раньше. Чип A18 для iPhone SE 4, скорее всего, призван дать запас производительности на будущее, поскольку iPhone SE выпускается раз в три года. Согласно последним слухам, аппарат будет похож на iPhone 16, с Dynamic Island наверху дисплея вместо выреза.

Что касается внутренних компонентов, ожидается модем Apple 5G, который не так эффективен, как модем Qualcomm. В последних отчётах утверждается, что бюджетный iPhone будет иметь 8 ГБ оперативной памяти для поддержки функций Apple Intelligence.